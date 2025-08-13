Stevie® Awards geben die Gewinner der 22. jährlichen International Business Awards® aus der ganzen Welt bekannt
Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Ausgewählt von mehr als 250
Jury-Mitgliedern aus mehr als 3.800 Nominierungen, die 78 Nationen und
Territorien repräsentieren
Leistungsstarke Organisationen und Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden bei
den 22. International Business Awards® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487
138-1&h=2018912178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3
D4487138-1%26h%3D2935536234%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fib
a%26a%3DThe%2B22nd%2BAnnual%2BInternational%2BBusiness%2BAwards%25C2%25AE&a=22.+
International+Business+Awards%C2%AE) mit dem goldenen, silbernen oder bronzenen
Stevie® Award ausgezeichnet. Die jährlich stattfindenden Stevie Awards sind das
weltweit einzige internationale, allumfassende Business Awards-Programm.
Die Preisträger wurden aus mehr als 3.800 Nominierungen ausgewählt, die von
Organisationen aus 78 Ländern und Gebieten eingereicht wurden.
Eine vollständige Liste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner der Stevie
Awards 2025 nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA (https://c
212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487138-1&h=1652522334&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2
Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4487138-1%26h%3D240029291%26u%3Dhttps%253A%252F%
252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DWncc9Lsyy6n3GAnwZiIowiLZUVWgb
miWXxN-Xg3YBkIfBPx_8MTgO05irDHj2fchjLPrCIRsPCfZHq8nPUhyH_uso6QToknvmPyAoKcKICA%2
53D%26a%3Dwww.StevieAwards.com%252FIBA&a=www.StevieAwards.com%2FIBA) .
Mehr als 250 Experten haben in neun Fachjurys (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de
&o=4487138-1&h=954335699&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den
%26o%3D4487138-1%26h%3D1450605162%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%252
Fiba%252F2025-judging-committees%26a%3Dnine%2Bspecialized%2Bjuries&a=neun+Fachju
rys) mitgewirkt und die Nominierungen geprüft und bewertet, um die Stevie
Award-Gewinner zu ermitteln.
Die Spitzenreiter bei den Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Awards sind HALKBANK
und pladis, beide aus der Türkei, mit jeweils 21 Auszeichnungen.
Zu den Gewinnern von drei oder mehr Gold Stevie Awards gehören pladis (11),
HALKBANK (10), Cathay Financial Holding Co. Ltd. (9), CarrefourSA (7), Lounge
Group (7), PJ Lhuillier Inc. (7), Mang Inasal Philippines (6), Megaworld
Lifestyle Malls (6), Tata Consultancy Services (6), Abu Dhabi Customs (5),
ATREVIA CORPORACIÓN S.L (5), ExtendMax Vietnam Company Limited (5), Manila
Electric Company (5), Pan American Energy (5), ZIMAT (5), Addvox (4), Enerjisa
