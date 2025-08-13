Stevie® Awards geben die Gewinner der 22. jährlichen International Business Awards® aus der ganzen Welt bekannt

Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Ausgewählt von mehr als 250

Jury-Mitgliedern aus mehr als 3.800 Nominierungen, die 78 Nationen und

Territorien repräsentieren



Leistungsstarke Organisationen und Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden bei

den 22. International Business Awards® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487

138-1&h=2018912178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D4487138-1%26h%3D2935536234%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fib

a%26a%3DThe%2B22nd%2BAnnual%2BInternational%2BBusiness%2BAwards%25C2%25AE&a=22.+

International+Business+Awards%C2%AE) mit dem goldenen, silbernen oder bronzenen

Stevie® Award ausgezeichnet. Die jährlich stattfindenden Stevie Awards sind das

weltweit einzige internationale, allumfassende Business Awards-Programm.





