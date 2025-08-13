    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFairfax Financial Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Fairfax Financial Holdings
    Stevie® Awards geben die Gewinner der 22. jährlichen International Business Awards® aus der ganzen Welt bekannt

    Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Ausgewählt von mehr als 250
    Jury-Mitgliedern aus mehr als 3.800 Nominierungen, die 78 Nationen und
    Territorien repräsentieren

    Leistungsstarke Organisationen und Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden bei
    den 22. International Business Awards® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487
    138-1&h=2018912178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3
    D4487138-1%26h%3D2935536234%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stevieawards.com%252Fib
    a%26a%3DThe%2B22nd%2BAnnual%2BInternational%2BBusiness%2BAwards%25C2%25AE&a=22.+
    International+Business+Awards%C2%AE) mit dem goldenen, silbernen oder bronzenen
    Stevie® Award ausgezeichnet. Die jährlich stattfindenden Stevie Awards sind das
    weltweit einzige internationale, allumfassende Business Awards-Programm.

    Die Preisträger wurden aus mehr als 3.800 Nominierungen ausgewählt, die von
    Organisationen aus 78 Ländern und Gebieten eingereicht wurden.

    Eine vollständige Liste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner der Stevie
    Awards 2025 nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA (https://c
    212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487138-1&h=1652522334&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2
    Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4487138-1%26h%3D240029291%26u%3Dhttps%253A%252F%
    252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DWncc9Lsyy6n3GAnwZiIowiLZUVWgb
    miWXxN-Xg3YBkIfBPx_8MTgO05irDHj2fchjLPrCIRsPCfZHq8nPUhyH_uso6QToknvmPyAoKcKICA%2
    53D%26a%3Dwww.StevieAwards.com%252FIBA&a=www.StevieAwards.com%2FIBA) .

    Mehr als 250 Experten haben in neun Fachjurys (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de
    &o=4487138-1&h=954335699&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den
    %26o%3D4487138-1%26h%3D1450605162%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%252
    Fiba%252F2025-judging-committees%26a%3Dnine%2Bspecialized%2Bjuries&a=neun+Fachju
    rys) mitgewirkt und die Nominierungen geprüft und bewertet, um die Stevie
    Award-Gewinner zu ermitteln.

    Die Spitzenreiter bei den Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Awards sind HALKBANK
    und pladis, beide aus der Türkei, mit jeweils 21 Auszeichnungen.

    Zu den Gewinnern von drei oder mehr Gold Stevie Awards gehören pladis (11),
    HALKBANK (10), Cathay Financial Holding Co. Ltd. (9), CarrefourSA (7), Lounge
    Group (7), PJ Lhuillier Inc. (7), Mang Inasal Philippines (6), Megaworld
    Lifestyle Malls (6), Tata Consultancy Services (6), Abu Dhabi Customs (5),
    ATREVIA CORPORACIÓN S.L (5), ExtendMax Vietnam Company Limited (5), Manila
    Electric Company (5), Pan American Energy (5), ZIMAT (5), Addvox (4), Enerjisa
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
