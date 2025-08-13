    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    100 Tage, viele Baustellen

    ZDK zieht kritische Regierungsbilanz

    Berlin (ots) - Erwartungen geweckt, aber noch nicht erfüllt: Der Zentralverband
    Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zieht nach 100 Tagen der neuen
    Bundesregierung eine gemischte Bilanz. "Zwar wurden wichtige Reformvorhaben
    angekündigt und erste Maßnahmen eingeleitet, doch bleiben zentrale Erwartungen
    des mittelständischen Kfz-Gewerbes bislang unerfüllt", so ZDK-Präsident Thomas
    Peckruhn
    (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
    "Besonders schmerzlich: Die versprochene spürbare Steuerentlastung für kleine
    und mittlere Betriebe lässt auf sich warten, und die Förderung der
    Elektromobilität bleibt Stückwerk."

    Schnelles Umsetzen guter Vorsätze notwendig

    Der ZDK begrüßt die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen zum
    Bürokratieabbau, zur Einführung von Sonderabschreibungen und zur Senkung der
    Energiekosten. Diese Kernforderungen des Verbandes haben das Potenzial, die rund
    40.000 Kfz-Betriebe mit ihren 468.000 Beschäftigten spürbar zu entlasten und zu
    stärken - vorausgesetzt, sie werden zügig und praxisnah umgesetzt. "Das sind
    wichtige Signale, aber unsere Betriebe brauchen mehr als gute Vorsätze. Die
    wirtschaftliche Lage ist angespannt, und der Mittelstand braucht jetzt konkrete
    Entlastung und nicht erst in drei Jahren", mahnt Peckruhn.

    Steuerentlastung: Mittelstand bleibt außen vor

    Besonders kritisch bewertet der ZDK die steuerpolitischen Entscheidungen der
    neuen Bundesregierung. Die geplante Absenkung der Körperschaftsteuer ab 2028
    hilft den zahlreichen als Personengesellschaften geführten Familienbetrieben
    nicht, weil diese steuerlich anders behandelt werden als Kapitalgesellschaften.
    Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte sofortige Senkung der Stromsteuer auf
    das EU-Mindestmaß für alle Unternehmen wurde nicht umgesetzt. Das Kfz-Gewerbe
    bleibt von der Entlastung ausgenommen, obwohl für Werkstätten und Autohäuser
    hohe Energiekosten zu den hohen Kostenfaktoren zählen. "Die Abgabenlast erdrückt
    viele Betriebe. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine echte
    Stromsteuersenkung für alle wäre ein klares und sofort wirksames Signal
    gewesen", bedauert der ZDK-Präsident. "Stattdessen erleben wir ein "Weiter so"."

    Elektromobilität: Viele Ankündigungen, wenig Wirkung

    Die Bundesregierung will den Hochlauf der Elektromobilität mit steuerlichen
    Investitionsanreizen fördern, setzt dabei jedoch zu einseitig auf gewerbliche
    Käufe und lässt das Leasinggeschäft sowie den Privatmarkt weitgehend außen vor.
    Kaufanreize für private E-Auto-Käufer fehlen ebenso wie bezahlbarer Ladestrom -
    ein entscheidender Faktor für die Alltagstauglichkeit. Peckruhn kritisiert: "Wer
    es mit der Mobilitätswende ernst meint, muss auch den Privatmarkt im Blick
    haben. Ladestrom sollte sowohl steuerlich als auch durch Senkung der
    Netzentgelte begünstigt und die öffentliche Ladeinfrastruktur gefördert werden,
    und zwar für alle Kunden. Andernfalls bleibt Elektromobilität für viele Menschen
    finanziell unattraktiv."

    Pressekontakt:

    Andreas Cremer, ZDK, Stellv.Pressesprecher
    Tel.:0173/6400542
    E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6096338
    OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.




