ZDK zieht kritische Regierungsbilanz

Berlin (ots) - Erwartungen geweckt, aber noch nicht erfüllt: Der Zentralverband

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zieht nach 100 Tagen der neuen

Bundesregierung eine gemischte Bilanz. "Zwar wurden wichtige Reformvorhaben

angekündigt und erste Maßnahmen eingeleitet, doch bleiben zentrale Erwartungen

des mittelständischen Kfz-Gewerbes bislang unerfüllt", so ZDK-Präsident Thomas

Peckruhn

(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .

"Besonders schmerzlich: Die versprochene spürbare Steuerentlastung für kleine

und mittlere Betriebe lässt auf sich warten, und die Förderung der

Elektromobilität bleibt Stückwerk."



Schnelles Umsetzen guter Vorsätze notwendig





Der ZDK begrüßt die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen zum

Bürokratieabbau, zur Einführung von Sonderabschreibungen und zur Senkung der

Energiekosten. Diese Kernforderungen des Verbandes haben das Potenzial, die rund

40.000 Kfz-Betriebe mit ihren 468.000 Beschäftigten spürbar zu entlasten und zu

stärken - vorausgesetzt, sie werden zügig und praxisnah umgesetzt. "Das sind

wichtige Signale, aber unsere Betriebe brauchen mehr als gute Vorsätze. Die

wirtschaftliche Lage ist angespannt, und der Mittelstand braucht jetzt konkrete

Entlastung und nicht erst in drei Jahren", mahnt Peckruhn.



Steuerentlastung: Mittelstand bleibt außen vor



Besonders kritisch bewertet der ZDK die steuerpolitischen Entscheidungen der

neuen Bundesregierung. Die geplante Absenkung der Körperschaftsteuer ab 2028

hilft den zahlreichen als Personengesellschaften geführten Familienbetrieben

nicht, weil diese steuerlich anders behandelt werden als Kapitalgesellschaften.

Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte sofortige Senkung der Stromsteuer auf

das EU-Mindestmaß für alle Unternehmen wurde nicht umgesetzt. Das Kfz-Gewerbe

bleibt von der Entlastung ausgenommen, obwohl für Werkstätten und Autohäuser

hohe Energiekosten zu den hohen Kostenfaktoren zählen. "Die Abgabenlast erdrückt

viele Betriebe. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine echte

Stromsteuersenkung für alle wäre ein klares und sofort wirksames Signal

gewesen", bedauert der ZDK-Präsident. "Stattdessen erleben wir ein "Weiter so"."



Elektromobilität: Viele Ankündigungen, wenig Wirkung



Die Bundesregierung will den Hochlauf der Elektromobilität mit steuerlichen

Investitionsanreizen fördern, setzt dabei jedoch zu einseitig auf gewerbliche

Käufe und lässt das Leasinggeschäft sowie den Privatmarkt weitgehend außen vor.

Kaufanreize für private E-Auto-Käufer fehlen ebenso wie bezahlbarer Ladestrom -

ein entscheidender Faktor für die Alltagstauglichkeit. Peckruhn kritisiert: "Wer

es mit der Mobilitätswende ernst meint, muss auch den Privatmarkt im Blick

haben. Ladestrom sollte sowohl steuerlich als auch durch Senkung der

Netzentgelte begünstigt und die öffentliche Ladeinfrastruktur gefördert werden,

und zwar für alle Kunden. Andernfalls bleibt Elektromobilität für viele Menschen

finanziell unattraktiv."



