100 Tage, viele Baustellen
ZDK zieht kritische Regierungsbilanz
Berlin (ots) - Erwartungen geweckt, aber noch nicht erfüllt: Der Zentralverband
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zieht nach 100 Tagen der neuen
Bundesregierung eine gemischte Bilanz. "Zwar wurden wichtige Reformvorhaben
angekündigt und erste Maßnahmen eingeleitet, doch bleiben zentrale Erwartungen
des mittelständischen Kfz-Gewerbes bislang unerfüllt", so ZDK-Präsident Thomas
Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
"Besonders schmerzlich: Die versprochene spürbare Steuerentlastung für kleine
und mittlere Betriebe lässt auf sich warten, und die Förderung der
Elektromobilität bleibt Stückwerk."
Schnelles Umsetzen guter Vorsätze notwendig
Der ZDK begrüßt die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen zum
Bürokratieabbau, zur Einführung von Sonderabschreibungen und zur Senkung der
Energiekosten. Diese Kernforderungen des Verbandes haben das Potenzial, die rund
40.000 Kfz-Betriebe mit ihren 468.000 Beschäftigten spürbar zu entlasten und zu
stärken - vorausgesetzt, sie werden zügig und praxisnah umgesetzt. "Das sind
wichtige Signale, aber unsere Betriebe brauchen mehr als gute Vorsätze. Die
wirtschaftliche Lage ist angespannt, und der Mittelstand braucht jetzt konkrete
Entlastung und nicht erst in drei Jahren", mahnt Peckruhn.
Steuerentlastung: Mittelstand bleibt außen vor
Besonders kritisch bewertet der ZDK die steuerpolitischen Entscheidungen der
neuen Bundesregierung. Die geplante Absenkung der Körperschaftsteuer ab 2028
hilft den zahlreichen als Personengesellschaften geführten Familienbetrieben
nicht, weil diese steuerlich anders behandelt werden als Kapitalgesellschaften.
Auch die im Koalitionsvertrag angekündigte sofortige Senkung der Stromsteuer auf
das EU-Mindestmaß für alle Unternehmen wurde nicht umgesetzt. Das Kfz-Gewerbe
bleibt von der Entlastung ausgenommen, obwohl für Werkstätten und Autohäuser
hohe Energiekosten zu den hohen Kostenfaktoren zählen. "Die Abgabenlast erdrückt
viele Betriebe. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine echte
Stromsteuersenkung für alle wäre ein klares und sofort wirksames Signal
gewesen", bedauert der ZDK-Präsident. "Stattdessen erleben wir ein "Weiter so"."
Elektromobilität: Viele Ankündigungen, wenig Wirkung
Die Bundesregierung will den Hochlauf der Elektromobilität mit steuerlichen
Investitionsanreizen fördern, setzt dabei jedoch zu einseitig auf gewerbliche
Käufe und lässt das Leasinggeschäft sowie den Privatmarkt weitgehend außen vor.
Kaufanreize für private E-Auto-Käufer fehlen ebenso wie bezahlbarer Ladestrom -
ein entscheidender Faktor für die Alltagstauglichkeit. Peckruhn kritisiert: "Wer
es mit der Mobilitätswende ernst meint, muss auch den Privatmarkt im Blick
haben. Ladestrom sollte sowohl steuerlich als auch durch Senkung der
Netzentgelte begünstigt und die öffentliche Ladeinfrastruktur gefördert werden,
und zwar für alle Kunden. Andernfalls bleibt Elektromobilität für viele Menschen
finanziell unattraktiv."
Pressekontakt:
Andreas Cremer, ZDK, Stellv.Pressesprecher
Tel.:0173/6400542
E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6096338
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
