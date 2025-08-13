Eintracht Frankfurt und Robomarkets – neue Saison beginnt vielsprechend

Auch beim langjährigen Partner Robomarkets gibt es prominente Verstärkung. Mit Martin Utschneider hat man einen renommierten Kapitalmarktexperten an Bord geholt. Auch in der Geschäftsführung gab es Verstärkung. Während der Broker das Produktangebot weiter ausbaut, bleibt das wöchentliche Webinar weiterhin fest im Kalender.

Im Zuge des starken Wachstums und der bevorstehenden Lizenzerweiterung ist Michael Puschmann nun Teil des Führungsteams um Vanyo Walter und Andreas Leonhardt.

Michael Puschmann wird sich primär auf die Bereiche Kapitalmärkte und Asset Management konzentrieren und diese strategisch weiterentwickeln. Zusammen mit Vanyo Walter leitet er den Bereich Markt, während Andreas Leonhardt die Marktfolge verantwortet.

„Wir freuen uns sehr, mit Michael Puschmann eine weitere starke Persönlichkeit mit umfassender Erfahrung in unserem Team willkommen zu heißen“, so Vanyo Walter. „Michael bringt eine herausragende Expertise aus leitenden Positionen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor mit. Seine Kenntnisse werden entscheidend dazu beitragen, unsere Position als führender Broker für europäische Privatanleger auszubauen.“

Die Neuausrichtung des Unternehmens wird durch Michael Puschmann maßgeblich unterstützt. „Mit der Lizenzerweiterung zu einem Wertpapierhandelsinstitut freue ich mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um neue Produkte zu entwickeln und unser Angebot zu diversifizieren“, erklärt Michael Puschmann. „Dies wird es uns ermöglichen, unseren Kunden ein spezialisiertes Portfolio zu bieten, das höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Innovation gerecht wird.“

Michael Puschmann blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Zuletzt war er CEO der Renell Wertpapierhandelsbank. Zu den wesentlichen Stationen seiner Laufbahn zählen seine erste Vorstandstätigkeit im Jahr 1999 bei Finacor Rabe, seine elf Jahre bei der Baader Bank AG sowie seine Tätigkeiten in Managementpositionen bei AFS und Stonex.