DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Quartalszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Hightech-Unternehmen habe beim Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und Profitabilität hätten jedoch die Erwartungen verfehlt. Der Experte senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 18,43EUR auf Tradegate (13. August 2025, 17:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

