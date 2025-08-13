    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Mega-Deal in der Pipeline?

    589 Aufrufe 589 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tech-Hammer: KI-Startup Perplexity will Googles Chrome-Browser kaufen

    Das KI-Startup Perplexity sorgt für Schlagzeilen: Am Dienstag legte das Unternehmen ein überraschendes Übernahmeangebot über 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles (Alphabet) Chrome-Browser vor.

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Deal in der Pipeline? - Tech-Hammer: KI-Startup Perplexity will Googles Chrome-Browser kaufen
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Es wäre ein absolutes Beben in der Tech-Branche. Das gerade einmal 3 Jahre alte Startup Perplexity bietet 34,5 Milliarden US-Dollar, um den Internetbrowser Chrome von Google zu kaufen. Damit übersteigt die Offerte die eigene Bewertung von Perplexity deutlich – Analysten schätzen das Start-up aktuell auf rund 18 Milliarden US-Dollar. Ziel ist offenbar, die mehr als drei Milliarden Nutzer des weltweit führenden Browsers zu gewinnen und so im wachsenden Rennen um KI-gestützte Suche aufzuschließen.

    Perplexity machte keine genauen Angaben zur Finanzierung des Angebots, verwies aber auf die Unterstützung mehrerer Großinvestoren, darunter Venture-Capital-Fonds. Bisher hat das drei Jahre alte Unternehmen rund 1 Milliarde US-Dollar von Geldgebern wie Nvidia und SoftBank eingesammelt. Perplexity verfügt bereits über einen eigenen KI-Browser, Comet, der Aufgaben im Namen von Nutzern erledigen kann. Der Kauf von Chrome würde die Reichweite deutlich erhöhen und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Branchengrößen wie OpenAI stärken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    187,08€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 12,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    219,78€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 11,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Während der regulatorische Druck auf Suchgigant Google und seine Konzernmutter Alphabet zunimmt, wähnt die Konkurrenz eine große Möglichkeit für den Fall, dass der Tech-Riese zum Verkauf gezwungen würde. So haben in der Vergangenheit auch OpenAI, Yahoo und der Private-Equity-Riese Apollo Global Management Interesse an Chrome signalisiert.

    Es ist nicht der erste spektakuläre Vorstöße von Branchenzwerg Perplexity: Im Januar hatte das Unternehmen ein Angebot für TikTok US unterbreitet, um regulatorische Bedenken der US-Behörden zu adressieren. 

    Ein Sprecher von Google lehnte einen Kommentar zu dem Kaufangebot ab. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, das am Dienstag zuerst über den Übernahmevorstoß berichtete, schätzt den Unternehmenswert von Chrome auf 20 bis 50 Milliarden US-Dollar.

    Aktuell prüft ein US-Gericht, ob ein Verkauf von Chrome als Mittel zur Aufweichung von Googles Monopolstellung angeordnet werden sollte. Der zuständige Richter, Amit Mehta, hatte im vergangenen Jahr festgestellt, dass Google den Suchmarkt illegal dominiert. Eine Entscheidung soll noch in diesem Monat fallen.

    Die Alphabet-Aktie reagiert kaum auf die Nachricht und liegt am Mittwochnachmittag leicht im Plus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 173,0EUR auf Tradegate (13. August 2025, 19:30 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 181,13$, was einem Rückgang von -9,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Deal in der Pipeline? Tech-Hammer: KI-Startup Perplexity will Googles Chrome-Browser kaufen Das KI-Startup Perplexity sorgt für Schlagzeilen: Am Dienstag legte das Unternehmen ein überraschendes Übernahmeangebot über 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles (Alphabet) Chrome-Browser vor.