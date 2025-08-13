Mega-Deal in der Pipeline?
Tech-Hammer: KI-Startup Perplexity will Googles Chrome-Browser kaufen
Das KI-Startup Perplexity sorgt für Schlagzeilen: Am Dienstag legte das Unternehmen ein überraschendes Übernahmeangebot über 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles (Alphabet) Chrome-Browser vor.
- Perplexity bietet 34,5 Mrd. USD für Google Chrome an.
- Übernahme könnte Tech-Branche erheblich verändern.
- Regulatorischer Druck auf Google wächst, Verkauf möglich.
Es wäre ein absolutes Beben in der Tech-Branche. Das gerade einmal 3 Jahre alte Startup Perplexity bietet 34,5 Milliarden US-Dollar, um den Internetbrowser Chrome von Google zu kaufen. Damit übersteigt die Offerte die eigene Bewertung von Perplexity deutlich – Analysten schätzen das Start-up aktuell auf rund 18 Milliarden US-Dollar. Ziel ist offenbar, die mehr als drei Milliarden Nutzer des weltweit führenden Browsers zu gewinnen und so im wachsenden Rennen um KI-gestützte Suche aufzuschließen.
Perplexity machte keine genauen Angaben zur Finanzierung des Angebots, verwies aber auf die Unterstützung mehrerer Großinvestoren, darunter Venture-Capital-Fonds. Bisher hat das drei Jahre alte Unternehmen rund 1 Milliarde US-Dollar von Geldgebern wie Nvidia und SoftBank eingesammelt. Perplexity verfügt bereits über einen eigenen KI-Browser, Comet, der Aufgaben im Namen von Nutzern erledigen kann. Der Kauf von Chrome würde die Reichweite deutlich erhöhen und die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Branchengrößen wie OpenAI stärken.
Während der regulatorische Druck auf Suchgigant Google und seine Konzernmutter Alphabet zunimmt, wähnt die Konkurrenz eine große Möglichkeit für den Fall, dass der Tech-Riese zum Verkauf gezwungen würde. So haben in der Vergangenheit auch OpenAI, Yahoo und der Private-Equity-Riese Apollo Global Management Interesse an Chrome signalisiert.
Es ist nicht der erste spektakuläre Vorstöße von Branchenzwerg Perplexity: Im Januar hatte das Unternehmen ein Angebot für TikTok US unterbreitet, um regulatorische Bedenken der US-Behörden zu adressieren.
Ein Sprecher von Google lehnte einen Kommentar zu dem Kaufangebot ab. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, das am Dienstag zuerst über den Übernahmevorstoß berichtete, schätzt den Unternehmenswert von Chrome auf 20 bis 50 Milliarden US-Dollar.
Aktuell prüft ein US-Gericht, ob ein Verkauf von Chrome als Mittel zur Aufweichung von Googles Monopolstellung angeordnet werden sollte. Der zuständige Richter, Amit Mehta, hatte im vergangenen Jahr festgestellt, dass Google den Suchmarkt illegal dominiert. Eine Entscheidung soll noch in diesem Monat fallen.
Die Alphabet-Aktie reagiert kaum auf die Nachricht und liegt am Mittwochnachmittag leicht im Plus.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 173,0EUR auf Tradegate (13. August 2025, 19:30 Uhr) gehandelt.