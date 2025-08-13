Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 13.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.356,51USD pro Feinunze und notiert damit +0,25 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,37 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,52USD und verzeichnet ein Minus von -0,87 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,47USD und verzeichnet ein Minus von -0,95 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.129,50USD
|-0,35 %
|Platin
|1.336,50USD
|-0,60 %
|Kupfer London Rolling
|9.813,29USD
|-0,27 %
|Erdgas
|2,809USD
|+0,88 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +1,37 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.08.25, 17:29 Uhr.