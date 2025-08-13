Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 13.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.356,51USD pro Feinunze und notiert damit +0,25 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,37 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,52USD und verzeichnet ein Minus von -0,87 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,47USD und verzeichnet ein Minus von -0,95 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.129,50 USD -0,35 % Platin 1.336,50 USD -0,60 % Kupfer London Rolling 9.813,29 USD -0,27 % Erdgas 2,809 USD +0,88 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +1,37 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.08.25, 17:29 Uhr.