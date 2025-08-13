    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 13.08.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.356,51USD pro Feinunze und notiert damit +0,25 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,37 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,52USD und verzeichnet ein Minus von -0,87 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,47USD und verzeichnet ein Minus von -0,95 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.129,50USD -0,35 %
    Platin 1.336,50USD -0,60 %
    Kupfer London Rolling 9.813,29USD -0,27 %
    Erdgas 2,809USD +0,88 %

    Rohstoff des Tages: Silber

    Mit einem Tages-Plus von +1,37 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.08.25, 17:29 Uhr.



