    Nato-Generalsekretär Rutte

    'Der Ball liegt nun bei Putin'

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin trägt Verantwortung für Frieden im Ukraine-Krieg.
    • Einheitliche Gespräche mit Trump und Selenskyj geführt.
    • Ziel: Gerechter und dauerhafter Frieden erreichen.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht auf dem Weg zu einem möglichen Frieden im Ukraine-Krieg nun Kremlchef Wladimir Putin in der Pflicht. Nach einem "tollen Gespräch" mit europäischen Spitzenpolitikern, US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei man vereint im Bestreben, den "schrecklichen Krieg" zu beenden und einen "gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen, schrieb er auf der Plattform X. Man schätze die Führung von Trump und die enge Abstimmung mit den Verbündeten. "Der Ball liegt nun bei Putin."

    Ziel der Beratungen europäischer Staats- und Regierungschefs mit Trump und Selenskyj war es, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Putin am Freitag zu finden. Neben Rutte nahmen auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa teil./rdz/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
