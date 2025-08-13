    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 14. August 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. August 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (11.30 h Pk)
    07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 h Call)
    07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q2-Zahlen (16.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)
    07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)
    07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (13.00 h Call) 07:30 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
    07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)
    07:45 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Halbjahreszahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)
    08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen
    08:55 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
    11:00 DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
    USA: Sandisk, Jahreszahlen
    USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/25
    04:00 CHN: Industrieproduktion 7/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 ROU: Industrieproduktion 6/25
    08:00 GBR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 6/25
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 7/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 6/25
    11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (vorab)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 7/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

