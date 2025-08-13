DZ BANK stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Bei der Vorlage der Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten die positiven Aspekte überwogen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Jahr 2025 habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen allerdings etwas reduziert./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 71,94EUR auf Tradegate (13. August 2025, 17:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



