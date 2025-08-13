Der Börsen-Tag
US-Indizes im Aufwind: Dow Jones übertrumpft deutsche Märkte deutlich!
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, rutschen MDAX und SDAX ab. In den USA glänzt der Dow Jones mit einem deutlichen Plus. Ein spannender Handelstag!
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,21% und steht aktuell bei 24.187,38 Punkten. Im Gegensatz dazu befindet sich der MDAX im negativen Bereich und verliert 0,70%, was ihn auf 30.929,32 Punkte sinken lässt. Ähnlich verhält sich der SDAX, der mit einem Minus von 0,83% auf 17.063,63 Punkte fällt. Der TecDAX kann hingegen einen kleinen Zuwachs von 0,10% verbuchen und notiert bei 3.760,30 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Dow Jones mit einem deutlichen Plus von 0,78% und erreicht 44.805,46 Punkte. Auch der S&P 500 verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,19% und steht bei 6.457,72 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die US-amerikanischen Indizes heute stärker zulegen konnten als die deutschen, wobei insbesondere der Dow Jones eine positive Entwicklung aufweist. Die deutschen Indizes präsentieren sich uneinheitlich, mit leichten Gewinnen im DAX und TecDAX, während MDAX und SDAX Verluste hinnehmen müssen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Bayer mit einem Anstieg von 3.52%. Fresenius folgt mit 3.19%, während Airbus mit 2.88% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.53%, gefolgt von MTU Aero Engines mit -1.91% und Brenntag mit -0.79%.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen TUI mit einem beeindruckenden Plus von 7.60% und RENK Group mit 2.63% hervor. PUMA rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 2.33% ab.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls erhebliche Rückgänge, angeführt von Stroeer mit -7.14%. Bilfinger folgt mit -4.32% und flatexDEGIRO mit -4.31%.
SDAX TopwerteIm SDAX verzeichnet Secunet Security Networks den höchsten Anstieg mit 7.81%, gefolgt von PVA TePla mit 6.12% und Springer Nature mit 5.29%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind dramatisch, insbesondere Eckert & Ziegler, der mit einem Rückgang von 64.75% auffällt. Sixt und Verve Group Registered (A) folgen mit -6.36% und -5.60%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt Draegerwerk mit einem Anstieg von 3.64%, während SAP und IONOS Group mit 2.84% und 2.28% ebenfalls positive Werte zeigen.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls von Eckert & Ziegler betroffen, der hier erneut mit -64.75% auftritt. SILTRONIC AG und Nordex verzeichnen Rückgänge von -2.53% und -2.77%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind Nike (B) mit 3.43% und Unitedhealth Group mit 3.16% die Spitzenreiter, während Merck & Co mit 2.34% ebenfalls im Plus liegt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones werden von Walmart mit -1.85% angeführt, gefolgt von NVIDIA mit -1.50% und Boeing mit -1.17%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Warner Bros. Discovery (A) mit einem Anstieg von 7.62% hervor, gefolgt von Global Payments mit 4.54% und Moderna mit 4.52%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Kroger und Quanta Services, die beide mit -4.19% abschließen, gefolgt von GE Aerospace mit -4.49%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte