Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,39 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,23 Prozent.

Im Tagesverlauf wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Es äußern sich in den Vereinigten Staaten jedoch drei Präsidenten von regionalen Vertretungen der US-Notenbank Fed. "Es bleibt abzuwarten, ob auch diese dem jüngsten Schwenk einiger Fed-Vertreter folgen, eine Leitzinssenkung im September zu befürworten", kommentierte Rene Albrecht, Analyst bei der DZ Bank. US-Präsident Donald Trump forderte erneut Zinssenkungen und drohte wieder mit einem Verfahren wegen hoher Kosten bei der Renovierung der Zentrale der US-Notenbank.