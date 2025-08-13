DeFi Technologies kündigt Aktionärs-Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025 an

Craftwerk schrieb gestern 09:45

Meine Recherchen ergeben, dass für Neueinsteiger gerade in den USA und Australien das Thema Bitcoin groß ist. Auch Indien und Nigeria. Hier in Deutschland und der EU in den letzten 3 Monaten gibt es hingegen kein Neueinsteigerinteresse.

Die Menschen, die bereits Bitcoin nahe sind, denn wahrscheinlich investiert, sind vor allem in Süamerika, Saudi-Arabien, Irak, Türkei, Afrika, Russland, Westeuropa (allen voran Deutschland) und Skandinavien, USA, Kanada, Australien, Indien.

Defis Expansionen in Richtung Skandinavien, Türkei, Saudi-Arabien und zuletzt Deutschland waren also gut durchdacht. Indien würde ebenfalls ein extrem großer Markt dafür. Es ist eine der größten Volkswirtschaften den Welt und wird uns wahrscheinlich wirtschaftlich mit der Zeit überholen. Die Regularien dort sind noch schwammig, aber die Währung in den letzten Jahren stabil. Durch das geringe Pro-Kopf-Einkommen wird aber das Interesse nach Kryptos rasant steigen. Defi wird den Markt erst direkt erobern können, wenn es klare Regularien gibt.



Ich denke aber nach wie vor, dass wir hier ein Goldstück haben, welches trotz der stetigen Zukäufe durch Institutionelle, sehr lange klein gehandelt wird.

Ich beklage mich nicht, denn ich konnte ebenfalls günstig nachkaufen, selbst wenn es mal unter Wasser geht. Meine Rechnungen sind gemacht.

Wenn es ungesund wird, kann man wieder (teilweise) swingen. Dazu muss der F&G-Index die 60 deutlich überschreiten. Anfang Dezember war er schon rückläufig, aber noch bei 80, als Defi die 3,99€ laut Gettex erreicht hat. Im Mai lag der F&G bei 71 als wir 4,39€ erreichten. Derzeit schwanken wir zwischen Neutral und Gier im Kryptosektor. Der nächste Höhepunkt von Defi wird dann wieder höher liegen als der im Mai, wenn, wenn der F&G lange genug die Nadel rechts halten kann. Das Interesse an Kryptos scheint derzeit weltweit wieder zu wachsen, was auch die "Crypto-Stocks" mit anheizt. Aber noch ist da viel Luft nach oben.

Der F&G alleine wird nicht auschlaggebend sein, er gibt nur den Nährboden für Kurssprünge nach oben und damit Short-Squeezes. Wir stehen seit gestern an der Schwelle und waren mit einem Fuß drüber. Machen wir weitere Schritte vor, oder gehen wir wieder zurück? Wachsam bleiben.