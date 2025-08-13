DeFi Technologies kündigt Aktionärs-Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025 an
Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (" Unternehmen " oder " DeFi
Technologies ") (" Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT)
(CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzsektor (
"DeFi" ) schließt, gab heute bekannt, dass es am Freitag, 15. August 2025, 12.00
Uhr EST , eine Telefonkonferenz für seine Aktionäre einrichten wird, um seine
Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2025 zu erörtern.
Die Telefonkonferenz findet im Anschluss an die Veröffentlichung des
Jahresabschlusses für das zweite Quartal 2025 des Unternehmens am Donnerstag,
14. August 2025 , nach Börsenschluss statt.
WICHTIG - Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:
Datum: 15. August 2025
Zeit: 12.00 Uhr Eastern Time
Thema: Finanzergebnisse von DeFi Technologies für das zweite Quartal 2025
Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:
https://zoom.us/webinar/register/WN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw (https://c212.net/c/l
ink/?t=0&l=de&o=4487494-1&h=171490523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft
%3D0%26l%3Den%26o%3D4487494-1%26h%3D1719410162%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fzoom.us
%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw%26a%3Dhttps%253A%252F%25
2Fzoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw&a=https%3A%2F%2
Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw)
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur
Teilnahme am Webinar.
Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de
&o=4487494-1&h=1325130717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De
n%26o%3D4487494-1%26h%3D4258753941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%
3Ddefi.tech&a=defi.tech .
Informationen zu DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=44874
94-1&h=3945878982&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D
4487494-1%26h%3D2409624941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-a
ctivity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT) ) ( CBOE
CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487494-1&h=3457959175&u=https%3A%
2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4487494-1%26h%3D4204831202%26
u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI
%252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) (
GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487494-1&h=407673260&u=https%3A%2F
%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4487494-1%26h%3D380214444%26u%3
Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-in
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DeFi Technologies - A3EQD5 - CA2449161025
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DeFi Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Charline97 schrieb gestern 13:48
https://www.investing.com/news/company-news/defi-technologies-identifies-share-ownership-discrepancies-93CH-4184840#:~:text=DeFi%20Technologies%20identifies%20share%20ownership%20discrepanciesmitdiskutieren »
PALABIYIK schrieb gestern 10:51
Endlich mal wieder ein Beitrag was Spaß gemacht hat zu lesen. Es wäre schön wenn jeder es schaffen würde sachlich interessante Beiträge zu Posten und nicht so wie der Wind weht.mitdiskutieren »
Ich bin überzeugt das DeFi sich langsam aber sicher von Bitcoin unabhängiger bewegen wird. Wen man die Charts vergleicht sieht man das es schon seit ca. Mai 2025 auch so ist. 2021 / 2022 war dies nicht so gewesen sondern 1 zu 1 gleich. Da war aber der Blockchain Hype. In Zukunft (dies habe ich auch vor einiger Zeit erwähnt) wird es sich so entwickeln das die Ergebnisse der Firmen wichtiger sind und nicht NUR Bitcoin. Wenn die Regulierungen kommen und sich durchgesetzt haben werden die Firmen die Überleben sich durchsetzen. Dafür ist eben nötig das man nicht nur nach der Pfeife von Bitcoin tanzt.
Ich bin überzeugt das DeFi sich langsam aber sicher von Bitcoin unabhängiger bewegen wird. Wen man die Charts vergleicht sieht man das es schon seit ca. Mai 2025 auch so ist. 2021 / 2022 war dies nicht so gewesen sondern 1 zu 1 gleich. Da war aber der Blockchain Hype. In Zukunft (dies habe ich auch vor einiger Zeit erwähnt) wird es sich so entwickeln das die Ergebnisse der Firmen wichtiger sind und nicht NUR Bitcoin. Wenn die Regulierungen kommen und sich durchgesetzt haben werden die Firmen die Überleben sich durchsetzen. Dafür ist eben nötig das man nicht nur nach der Pfeife von Bitcoin tanzt.
Craftwerk schrieb gestern 09:45
Meine Recherchen ergeben, dass für Neueinsteiger gerade in den USA und Australien das Thema Bitcoin groß ist. Auch Indien und Nigeria. Hier in Deutschland und der EU in den letzten 3 Monaten gibt es hingegen kein Neueinsteigerinteresse.mitdiskutieren »
Die Menschen, die bereits Bitcoin nahe sind, denn wahrscheinlich investiert, sind vor allem in Süamerika, Saudi-Arabien, Irak, Türkei, Afrika, Russland, Westeuropa (allen voran Deutschland) und Skandinavien, USA, Kanada, Australien, Indien.
Defis Expansionen in Richtung Skandinavien, Türkei, Saudi-Arabien und zuletzt Deutschland waren also gut durchdacht. Indien würde ebenfalls ein extrem großer Markt dafür. Es ist eine der größten Volkswirtschaften den Welt und wird uns wahrscheinlich wirtschaftlich mit der Zeit überholen. Die Regularien dort sind noch schwammig, aber die Währung in den letzten Jahren stabil. Durch das geringe Pro-Kopf-Einkommen wird aber das Interesse nach Kryptos rasant steigen. Defi wird den Markt erst direkt erobern können, wenn es klare Regularien gibt.
Ich denke aber nach wie vor, dass wir hier ein Goldstück haben, welches trotz der stetigen Zukäufe durch Institutionelle, sehr lange klein gehandelt wird.
Ich beklage mich nicht, denn ich konnte ebenfalls günstig nachkaufen, selbst wenn es mal unter Wasser geht. Meine Rechnungen sind gemacht.
Wenn es ungesund wird, kann man wieder (teilweise) swingen. Dazu muss der F&G-Index die 60 deutlich überschreiten. Anfang Dezember war er schon rückläufig, aber noch bei 80, als Defi die 3,99€ laut Gettex erreicht hat. Im Mai lag der F&G bei 71 als wir 4,39€ erreichten. Derzeit schwanken wir zwischen Neutral und Gier im Kryptosektor. Der nächste Höhepunkt von Defi wird dann wieder höher liegen als der im Mai, wenn, wenn der F&G lange genug die Nadel rechts halten kann. Das Interesse an Kryptos scheint derzeit weltweit wieder zu wachsen, was auch die "Crypto-Stocks" mit anheizt. Aber noch ist da viel Luft nach oben.
Der F&G alleine wird nicht auschlaggebend sein, er gibt nur den Nährboden für Kurssprünge nach oben und damit Short-Squeezes. Wir stehen seit gestern an der Schwelle und waren mit einem Fuß drüber. Machen wir weitere Schritte vor, oder gehen wir wieder zurück? Wachsam bleiben.
Die Menschen, die bereits Bitcoin nahe sind, denn wahrscheinlich investiert, sind vor allem in Süamerika, Saudi-Arabien, Irak, Türkei, Afrika, Russland, Westeuropa (allen voran Deutschland) und Skandinavien, USA, Kanada, Australien, Indien.
Defis Expansionen in Richtung Skandinavien, Türkei, Saudi-Arabien und zuletzt Deutschland waren also gut durchdacht. Indien würde ebenfalls ein extrem großer Markt dafür. Es ist eine der größten Volkswirtschaften den Welt und wird uns wahrscheinlich wirtschaftlich mit der Zeit überholen. Die Regularien dort sind noch schwammig, aber die Währung in den letzten Jahren stabil. Durch das geringe Pro-Kopf-Einkommen wird aber das Interesse nach Kryptos rasant steigen. Defi wird den Markt erst direkt erobern können, wenn es klare Regularien gibt.
Ich denke aber nach wie vor, dass wir hier ein Goldstück haben, welches trotz der stetigen Zukäufe durch Institutionelle, sehr lange klein gehandelt wird.
Ich beklage mich nicht, denn ich konnte ebenfalls günstig nachkaufen, selbst wenn es mal unter Wasser geht. Meine Rechnungen sind gemacht.
Wenn es ungesund wird, kann man wieder (teilweise) swingen. Dazu muss der F&G-Index die 60 deutlich überschreiten. Anfang Dezember war er schon rückläufig, aber noch bei 80, als Defi die 3,99€ laut Gettex erreicht hat. Im Mai lag der F&G bei 71 als wir 4,39€ erreichten. Derzeit schwanken wir zwischen Neutral und Gier im Kryptosektor. Der nächste Höhepunkt von Defi wird dann wieder höher liegen als der im Mai, wenn, wenn der F&G lange genug die Nadel rechts halten kann. Das Interesse an Kryptos scheint derzeit weltweit wieder zu wachsen, was auch die "Crypto-Stocks" mit anheizt. Aber noch ist da viel Luft nach oben.
Der F&G alleine wird nicht auschlaggebend sein, er gibt nur den Nährboden für Kurssprünge nach oben und damit Short-Squeezes. Wir stehen seit gestern an der Schwelle und waren mit einem Fuß drüber. Machen wir weitere Schritte vor, oder gehen wir wieder zurück? Wachsam bleiben.
