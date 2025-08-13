    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    DeFi Technologies kündigt Aktionärs-Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025 an

    Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (" Unternehmen " oder " DeFi
    Technologies ") (" Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT)
    (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
    zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzsektor (
    "DeFi" ) schließt, gab heute bekannt, dass es am Freitag, 15. August 2025, 12.00
    Uhr EST , eine Telefonkonferenz für seine Aktionäre einrichten wird, um seine
    Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2025 zu erörtern.
    Die Telefonkonferenz findet im Anschluss an die Veröffentlichung des
    Jahresabschlusses für das zweite Quartal 2025 des Unternehmens am Donnerstag,
    14. August 2025 , nach Börsenschluss statt.

    WICHTIG - Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc!
    Long
    88,20€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 12,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    104,42€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Datum: 15. August 2025

    Zeit: 12.00 Uhr Eastern Time

    Thema: Finanzergebnisse von DeFi Technologies für das zweite Quartal 2025

    Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:

    https://zoom.us/webinar/register/WN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw (https://c212.net/c/l
    ink/?t=0&l=de&o=4487494-1&h=171490523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft
    %3D0%26l%3Den%26o%3D4487494-1%26h%3D1719410162%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fzoom.us
    %252Fwebinar%252Fregister%252FWN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw%26a%3Dhttps%253A%252F%25
    2Fzoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw&a=https%3A%2F%2
    Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_huw9V6hkQNeKmM07ERcBrw)

    Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur
    Teilnahme am Webinar.

    Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de
    &o=4487494-1&h=1325130717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De
    n%26o%3D4487494-1%26h%3D4258753941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%
    3Ddefi.tech&a=defi.tech .

    Informationen zu DeFi Technologies

    DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=44874
    94-1&h=3945878982&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D
    4487494-1%26h%3D2409624941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-a
    ctivity%252Fstocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT) ) ( CBOE
    CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487494-1&h=3457959175&u=https%3A%
    2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4487494-1%26h%3D4204831202%26
    u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI
    %252F%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) (
    GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4487494-1&h=407673260&u=https%3A%2F
    %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4487494-1%26h%3D380214444%26u%3
    Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-in
    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DeFi Technologies - A3EQD5 - CA2449161025

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DeFi Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DeFi Technologies kündigt Aktionärs-Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025 an DeFi Technologies Inc. (" Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (" Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und …