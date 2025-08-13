DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach Quartalszahlen von 105 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Jahre 2025 bis 2027 reduzierte der Experte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 86,95EUR auf Tradegate (13. August 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

