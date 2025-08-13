    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach Quartalszahlen von 105 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Jahre 2025 bis 2027 reduzierte der Experte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 86,95EUR auf Tradegate (13. August 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


