Bybit gestaltet WSOT 2025 mit einem Preispool von 10 Millionen USDT und ohne Einstiegshürden neu

Als der weltweit am längsten laufende Krypto-Handelswettbewerb geht WSOT in ein entscheidendes Jahr, um den Kryptohandel in der Ausgabe 2025 neu zu schreiben und neu zu gestalten . Mit der Vision, Krypto in einen inklusiveren, engagierteren und faireren Raum zu verwandeln, stellt WSOT 2025 eine bedeutende Entwicklung im wettbewerbsorientierten Kryptohandel dar, bei dem in der Registrierungsphase kein Eigenkapital erforderlich ist.

DUBAI, VAE, 13. August 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessem am Handelsvolumen, freut sich, den Handelswettbewerb des Jahres anzukündigen: Bybits Vorzeigeprojekt World Series of Trading (WSOT) 2025 startet am 12. August um 10:00 Uhr UTC.

Mit der Neuerfindung des Sektors durch CEX- und DEX-Innovationen und erneuten Synergien mit dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) erweitert WSOT 2025 die globale Arena, um Händlern dabei zu helfen, On-Chain-Möglichkeiten zu nutzen und tokenisierte TradFi-Angebote zu erkunden. Die jüngsten Ergänzungen, die durch den Netzwerkeffekt der Ökosystempartner von Bybit noch verstärkt werden, ermöglichen es wettbewerbsfähigen Händlern aller Fachrichtungen, wirklich zu glänzen.

WSOT 2025 bricht mit der Tradition und schafft alle finanziellen Voraussetzungen für die Teilnahme in der Anmeldephase ab, während die Plattform weiterhin Fähigkeiten, Strategien sowie Führungsqualitäten belohnt. Jeder teilnahmeberechtigte Händler, der die KYC-Prüfung bestanden hat, kann sich nun für WSOT registrieren und damit den Zugang zum renommiertesten Handelswettbewerb der Kryptoindustrie demokratisieren.

WSOT 2025: Neufassung der Regeln für ein faireres Spiel

WSOT 2025 wird durch Bybits Mission aufgefrischt, um den Kryptohandel neu zu schreiben und neu zu gestalten, unterstützt durch ein Netzwerk aus Partnern des gemeinnützigen Sektors, des Blockchain- und Krypto-Ökosystems sowie aus Finanzdienstleistern. Dazu gehören unter anderem EthicHub, die Blockchain for Good Alliance, SoSoValue, SUI, CryptoBanter, Chart Champions, Dusty BC, Michael Devlin und weitere.

Das Format der Spiele hat sich parallel dazu weiterentwickelt und bietet nun insgesamt 10 Millionen USDT an Preisen. Zusätzlich zum Hauptturnier bieten Nebenwettbewerbe wie das Pregame – WSOT Trader's Camp und WSOT On-Chain Trader House – ein DEX-Wettbewerb, der gemeinsam von Bybit Web3 und Byreal veranstaltet wird, einen alternativen Zugang zu separaten Preispools und Boni.