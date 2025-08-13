Hauptversammlung beschließt Ausgründung von Tochtergesellschaften zur Aufnahme strategischer Investoren

Ludwigsfelde, den 13. August 2025 - Die ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), einem führenden Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, hat heute sämtliche Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen. Die Präsenz lag bei rund 57,6 Prozent des Grundkapitals.

Strategische Neuausrichtung und Ausgründung von Tochtergesellschaften

Die Aktionäre stimmten der Ausgliederung der Unternehmensbereiche "Mililk", "Happy Cheeze", "Peas on Earth" und "Veganz" in separate Tochtergesellschaften zu. Die neue Struktur schafft die Basis für eine klare Fokussierung als innovative Technologie-Beteiligungsholding und unterstützt weiteres internationales Wachstum.

Die Veganz Group AG, die in Planethic Group AG umbenannt wird, bleibt weiterhin Mehrheitseigentümer aller Tochtergesellschaften. In der neuen Holdingstruktur kann die Gruppe künftig auch in innovative Food-Lösungen für einen gesunden Planeten investieren und diese inkubieren.

Nach dem Verkauf der OrbiFarm-GmbH wurde auf der HV nun auch der Weg für den Investoreneinstieg bei der Mililk Food Tech GmbH geebnet. Dank der geplanten Kapitalspritze durch strategische Investoren kann die hohe internationale Nachfrage im Hinblick auf die Mililk-Technologie durch den Aufbau von Produktionsstandorten auf der ganzen Welt schneller in profitablen Umsatz gewandelt werden.

Kapitalmarkt- und Finanzmaßnahmen

Zur Stärkung der Kapitalmarktattraktivität beschlossen die Aktionäre unter anderem die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025/I und eines Bedingten Kapitals 2025/I sowieeinen Forward Split (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4. Darüber hinaus ermächtigten sie den Vorstand zu einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals und gaben die Möglichkeit zum vorzeitigen Rückkauf der Unternehmensanleihe (WKN: A254NF) frei.

Vorstand und Aufsichtsrat entlastet

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Berlin wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.

Jan Bredack, CEO und Gründer von Veganz, sagte: "Mit den heute beschlossenen Maßnahmen schaffen wir die Grundlage für beschleunigtes Wachstum. Die neue Holdingstruktur und die Kapitalmaßnahmen erhöhen unsere strategische Flexibilität, verbessern die Liquidität unserer Aktie und erschließen erhebliches Wertsteigerungspotenzial für unsere Aktionäre."