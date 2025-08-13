    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Rüstungsfirma Renk

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungszulieferer Renk plant Lieferstopp zu umgehen.
    • Produktion von Panzergetrieben soll in die USA verlagert.
    • Verantwortung für Israels Abschreckung betont Firmenchef.
    Rüstungsfirma Renk - Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - In der Kontroverse um einen deutschen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel erwägt der Augsburger Rüstungszulieferer Renk , einen Lieferstopp zu umgehen. Firmenchef Alexander Sagel sagte der "Financial Times", es gebe einen "Plan B", der vorsehe, die Produktion von Getrieben für israelische Panzer in die USA zu verlagern.

    Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht "die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann", wird Sagel von der FT zitiert. "Diese ist nicht nur in Gaza, sondern auch an anderen Grenzen erforderlich." Sagel machte keine Angaben, um wie viele Getriebe für Israel es geht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    59,05€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,99€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten./kf/DP/jha

    RENK Group

    +2,68 %
    -10,41 %
    -13,17 %
    +13,39 %
    +134,37 %
    +282,45 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 62,31 auf Tradegate (13. August 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -10,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,24 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,05 %/+43,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungsfirma Renk Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen In der Kontroverse um einen deutschen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel erwägt der Augsburger Rüstungszulieferer Renk , einen Lieferstopp zu umgehen. Firmenchef Alexander Sagel sagte der "Financial Times", es gebe einen "Plan B", …