    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vertragshilfe24 klärt auf

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Widerruf von alten Lebensversicherungen bald nicht mehr möglich

    Berlin (ots) - Die Lobby der Versicherungsbranche hat ihr Ziel erreicht: Der
    sogenannte "ewige Widerruf" von Verträgen über Lebensversicherungen soll bald
    abgeschafft werden. Versicherte, die vor langer Zeit eine Lebensversicherung
    abgeschlossen hatten, konnten auch viele Jahre später den Versicherungsvertrag
    anfechten, wenn sie bei Abschluss nicht vorschriftsmäßig über ihr Recht
    aufgeklärt wurden, von dem Vertrag zurückzutreten. Viele Versicherte hatten von
    dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, um sich von Lebensversicherungen zu
    trennen, die die ihnen in Aussicht gestellten Renditen nicht erreicht hatten.

    Doch damit soll bald Schluss sein, wenn es nach der Bundesregierung geht.
    Zurzeit liegt ein "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags-
    und des Versicherungsvertragsrechts" vor, der angeblich dem Verbraucherschutz
    diesen soll. Wörtlich heißt es in dem Referentenentwurf: "Ziel dieser Richtlinie
    ist in erster Linie die Gewährleistung eines durchgehend hohen
    Verbraucherschutzniveaus im gesamten Binnenmarkt." Das kritisiert Sven Enger,
    Geschäftsführer der auxinum GmbH, Berlin, und ehemaliger Vorstand von
    Versicherungsgesellschaften scharf: "Verbrauchern soll das Recht beschnitten
    werden, einen Versicherungsvertrag anzufechten, wenn der nicht rechtmäßig
    abgeschlossen wurde. Das schützt vielleicht die Versicherungsgesellschaften,
    aber ganz sicher nicht die Kunden von Lebensversicherungen."

    Sven Enger rät Versicherten, jetzt schnell prüfen zu lassen, ob sie ihren
    Vertrag noch anfechten können, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Das Gesetz sei
    zwar noch gar nicht verabschiedet, aber Versicherungsgesellschaften würden
    erfahrungsgemäß die Verfahren in die Länge ziehen. Versicherte sollten sich auf
    dem Verbraucherportal Vertragshilfe24.de über verschiedene Möglichkeiten
    informieren, Verträge anzufechten oder lukrativ und professionell abzuwickeln.

    Pressekontakt:

    Jürgen Braatz
    01725113430
    mailto:j.braatz@ratingwissen.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173681/6096391
    OTS: auxinum GmbH



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Vertragshilfe24 klärt auf Widerruf von alten Lebensversicherungen bald nicht mehr möglich Die Lobby der Versicherungsbranche hat ihr Ziel erreicht: Der sogenannte "ewige Widerruf" von Verträgen über Lebensversicherungen soll bald abgeschafft werden. Versicherte, die vor langer Zeit eine Lebensversicherung abgeschlossen hatten, konnten …