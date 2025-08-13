Vertragshilfe24 klärt auf
Widerruf von alten Lebensversicherungen bald nicht mehr möglich
Berlin (ots) - Die Lobby der Versicherungsbranche hat ihr Ziel erreicht: Der
sogenannte "ewige Widerruf" von Verträgen über Lebensversicherungen soll bald
abgeschafft werden. Versicherte, die vor langer Zeit eine Lebensversicherung
abgeschlossen hatten, konnten auch viele Jahre später den Versicherungsvertrag
anfechten, wenn sie bei Abschluss nicht vorschriftsmäßig über ihr Recht
aufgeklärt wurden, von dem Vertrag zurückzutreten. Viele Versicherte hatten von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, um sich von Lebensversicherungen zu
trennen, die die ihnen in Aussicht gestellten Renditen nicht erreicht hatten.
Doch damit soll bald Schluss sein, wenn es nach der Bundesregierung geht.
Zurzeit liegt ein "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags-
und des Versicherungsvertragsrechts" vor, der angeblich dem Verbraucherschutz
diesen soll. Wörtlich heißt es in dem Referentenentwurf: "Ziel dieser Richtlinie
ist in erster Linie die Gewährleistung eines durchgehend hohen
Verbraucherschutzniveaus im gesamten Binnenmarkt." Das kritisiert Sven Enger,
Geschäftsführer der auxinum GmbH, Berlin, und ehemaliger Vorstand von
Versicherungsgesellschaften scharf: "Verbrauchern soll das Recht beschnitten
werden, einen Versicherungsvertrag anzufechten, wenn der nicht rechtmäßig
abgeschlossen wurde. Das schützt vielleicht die Versicherungsgesellschaften,
aber ganz sicher nicht die Kunden von Lebensversicherungen."
Sven Enger rät Versicherten, jetzt schnell prüfen zu lassen, ob sie ihren
Vertrag noch anfechten können, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Das Gesetz sei
zwar noch gar nicht verabschiedet, aber Versicherungsgesellschaften würden
erfahrungsgemäß die Verfahren in die Länge ziehen. Versicherte sollten sich auf
dem Verbraucherportal Vertragshilfe24.de über verschiedene Möglichkeiten
informieren, Verträge anzufechten oder lukrativ und professionell abzuwickeln.
Pressekontakt:
Jürgen Braatz
01725113430
mailto:j.braatz@ratingwissen.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173681/6096391
OTS: auxinum GmbH
