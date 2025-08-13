Widerruf von alten Lebensversicherungen bald nicht mehr möglich

Berlin (ots) - Die Lobby der Versicherungsbranche hat ihr Ziel erreicht: Der

sogenannte "ewige Widerruf" von Verträgen über Lebensversicherungen soll bald

abgeschafft werden. Versicherte, die vor langer Zeit eine Lebensversicherung

abgeschlossen hatten, konnten auch viele Jahre später den Versicherungsvertrag

anfechten, wenn sie bei Abschluss nicht vorschriftsmäßig über ihr Recht

aufgeklärt wurden, von dem Vertrag zurückzutreten. Viele Versicherte hatten von

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, um sich von Lebensversicherungen zu

trennen, die die ihnen in Aussicht gestellten Renditen nicht erreicht hatten.



Doch damit soll bald Schluss sein, wenn es nach der Bundesregierung geht.

Zurzeit liegt ein "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags-

und des Versicherungsvertragsrechts" vor, der angeblich dem Verbraucherschutz

diesen soll. Wörtlich heißt es in dem Referentenentwurf: "Ziel dieser Richtlinie

ist in erster Linie die Gewährleistung eines durchgehend hohen

Verbraucherschutzniveaus im gesamten Binnenmarkt." Das kritisiert Sven Enger,

Geschäftsführer der auxinum GmbH, Berlin, und ehemaliger Vorstand von

Versicherungsgesellschaften scharf: "Verbrauchern soll das Recht beschnitten

werden, einen Versicherungsvertrag anzufechten, wenn der nicht rechtmäßig

abgeschlossen wurde. Das schützt vielleicht die Versicherungsgesellschaften,

aber ganz sicher nicht die Kunden von Lebensversicherungen."



Sven Enger rät Versicherten, jetzt schnell prüfen zu lassen, ob sie ihren

Vertrag noch anfechten können, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Das Gesetz sei

zwar noch gar nicht verabschiedet, aber Versicherungsgesellschaften würden

erfahrungsgemäß die Verfahren in die Länge ziehen. Versicherte sollten sich auf

dem Verbraucherportal Vertragshilfe24.de über verschiedene Möglichkeiten

informieren, Verträge anzufechten oder lukrativ und professionell abzuwickeln.



Pressekontakt:



Jürgen Braatz

01725113430

mailto:j.braatz@ratingwissen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173681/6096391

OTS: auxinum GmbH





