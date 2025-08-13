HelloFresh SE: Prognose 2025 angepasst – Umsatzwachstum präzisiert
HelloFresh SE hat seine Finanzprognosen für 2025 aktualisiert, um Wechselkursveränderungen und strategische Initiativen zu berücksichtigen.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh SE hat seine Ergebnisprognose für 2025 angepasst, um Wechselkursentwicklungen zu berücksichtigen.
- Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde auf EUR 415 Mio. bis EUR 465 Mio. und für das bereinigte EBIT auf EUR 175 Mio. bis EUR 225 Mio. angepasst.
- Der US-Dollar hat gegenüber dem Euro von 1,04 auf ca. 1,15 an Wert verloren, was die Anpassung der Prognose notwendig machte.
- Die Umsatzprognose wurde präzisiert: Ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von (6) % bis (8) % wird nun erwartet.
- Die Anpassungen berücksichtigen Wechselkurseffekte und geplante Initiativen wie das „ReFresh“-Programm und US-Zölle.
- Der arithmetische Mittelwert der Analystenschätzungen für das AEBITDA beträgt EUR 467 Mio. und für das AEBIT EUR 202 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 14.08.2025.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,66 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.963,39PKT (-0,78 %).
-9,35 %
-1,37 %
+6,61 %
-12,79 %
+55,95 %
-70,77 %
-79,40 %
-33,06 %
ISIN:DE000A161408WKN:A16140
