HelloFresh: Aktienrückkauf um EUR 100 Mio. aufgestockt!
HelloFresh SE zeigt mit der Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen Euro seine Entschlossenheit, die Unternehmenswerte zu stärken und den Aktionären Mehrwert zu bieten.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh SE erhöht das laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu EUR 100 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 175 Mio.
- Der Beschluss zur Erhöhung wurde am 13. August 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gefasst.
- Das Aktienrückkaufprogramm wurde ursprünglich am 23. Dezember 2024 beschlossen und läuft seit Anfang 2025.
- Die maximale Anzahl rückkaufbarer Aktien wurde auf 25.000.000 Stück erhöht.
- Zweck des Rückkaufs ist die Einziehung der Aktien zur Kapitalherabsetzung und/oder zur Erfüllung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen.
- HelloFresh SE ist ein globaler Anbieter von Kochboxen und wird im MDAX gehandelt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 14.08.2025.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,33 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.974,43PKT (-0,74 %).
-8,80 %
-1,37 %
+6,61 %
-12,79 %
+55,95 %
-70,77 %
-79,40 %
-32,65 %
ISIN:DE000A161408WKN:A16140
