HelloFresh Aktie sackt ab - 13.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Sie fällt um -10,35 % auf 8,1080€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HelloFresh mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -2,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -22,33 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,12 % 1 Monat +5,80 % 3 Monate -12,52 % 1 Jahr +67,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische Bewertung der Unternehmensführung von HelloFresh, insbesondere in Bezug auf beschleunigte Aktienrückkäufe vor einer Gewinnwarnung. Es gibt Bedenken über die Konkurrenz durch Amazon und die Auswirkungen auf den Aktienkurs. Die bevorstehende Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts wird als potenzieller Einflussfaktor gesehen. Investitionen in KI und Menüerweiterungen werden skeptisch betrachtet, während die Aktienentwicklung seit 2017 und die strategischen Anpassungen im Vergleich zu Blue Apron diskutiert werden. Das Tempo der Aktienrückkäufe wird als mögliches Zeichen für das Vertrauen des Managements gesehen, während die Marktstabilität und Risiken im Zusammenhang mit den Finanzergebnissen berücksichtigt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR wert.

HelloFresh SE zeigt mit der Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen Euro seine Entschlossenheit, die Unternehmenswerte zu stärken und den Aktionären Mehrwert zu bieten.

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf HelloFresh SE kündigt Erhöhung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um bis zu EUR 100 Mio. an 13.08.2025 / 18:38 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

EQS-News: HelloFresh SE / Key word(s): Share Buyback HelloFresh SE announces increase of ongoing share buy-back program by up to EUR 100 million 13.08.2025 / 18:38 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.