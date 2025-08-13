ROUNDUP/Starker Euro
HelloFresh senkt Prognose
- Starker Euro senkt Hellofreshs Ergebnisprognose 2025.
- Ebitda-Erwartung: 415-465 Mio. Euro, vorher 450-500.
- Umsatzrückgang 2025: 6-8%, vorher max. 3% Rückgang.
BERLIN (dpa-AFX) - Der starke Euro macht dem Kochboxenversender Hellofresh einen Strich durch die Jahresrechnung: Das Unternehmen senkte seine Ergebnisprognose für 2025. So erwartet Hellofresh für das laufende Jahr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 415 Millionen bis 465 Millionen Euro, wie die Berliner am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilten. Zuvor hatte das Unternehmen 450 bis 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Wertminderungen soll nun noch 175 bis 225 Millionen Euro erreichen, anstelle 200 bis 250 Millionen Euro. Neben dem US-Dollar hätten auch australischer und kanadischer Dollar zum Euro an Wert verloren, hieß es. Währungsbereinigt habe sich die Ertragslage in den ersten sechs Monaten etwas besser dargestellt als die Basis, auf der die bisherige Prognose abgegeben worden sei, hieß es.
Auch beim Umsatz geht Hellofresh für 2025 nun von einem größeren Rückgang aus. Hauptgrund dafür sei das geringer als ursprünglich geplante währungsbereinigte Erlöswachstum bei Fertiggerichten. Diese hätten im ersten Halbjahr währungsbereinigt um 3,6 Prozent zugelegt. Hellofresh erwartet hier erst wieder gegen Ende des Geschäftsjahres ein stärkeres Wachstum. Im Konzern dürften die Erlöse daher 2025 währungsbereinigt um sechs bis acht Prozent sinken. Bislang hatte das Unternehmen im besten Fall einen Rückgang von drei Prozent in Aussicht gestellt.
Im zweiten Quartal sank der Umsatz von 1,9 Milliarden auf 1,7 Milliarden Euro, wie HelloFresh weiter mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag mit 9,5 Prozent etwas höher als von Analysten erwartet. Das bereinigte Ebitda stieg hingegen dank des laufenden Effizienzprogramms von 146,4 Millionen auf 158,5 Millionen Euro.
Außerdem kündigte der Kochboxenversender die Erhöhung seines laufenden Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen auf bis zu 175 Millionen Euro zu erhöhen.
Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 5 Prozent zum Xetra-Schluss. Im regulären Handel hatte das Papier bereits 3,5 Prozent tiefer geschlossen./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,03 % und einem Kurs von 8,048 auf Tradegate (13. August 2025, 19:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +42,18 %/+113,27 % bedeutet.
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Ich gehe schon davon aus, dass das auch sehr negativ auf HF wirken wird. HF ist ja massiv von dem Markt in den USA abhängig und jegliche "Unsicherheit" auf diesem Markt, die zweifelsohne in den letzten Wochen massiv zugenommen hat, spielt HF negativ rein.
Es bleibt dabei, dass alle HF-Produkte (Boxen, RTE, sauteures Good Chop Fleisch und maßgeschneiderte Tiernahrung) unter "Unsicherheit" leiden, weil die Produkte leicht ersetzbar sind. Bei Unsicherheit (und ggf. sogar "Angst") stellt man halt doch auf andere Alternativen der Essensbeschaffung um.
Die Zahlen für das Q4 werden allein durch den Dollar/EUR-Wechselkurs positiv überraschen. Der Ausblick für 2025 wird aufgrund der genannten Fakten im Hinblick auf "Unsicherheit" m.E. sehr zurückhalten werden. Genau das wurde / wird vermutlich gerade eingepreist.
- Factor startet nun auch offiziell in Deutschland
- Preiserhöhung bei Hellofresh Kochboxen in Deutschland um 4,5 % von 44,99 auf 46,99 €
- ARP läuft derzeit mit ca. 300 k € am Tag, nach einer kurzen Reduktion auf 200 k €
- Die Shorties sind derzeit auf dem Rückzug und wir kämpfen mit dem Widerstand bei 12,80 €
- Jan Beckers von BIT spricht weiterhin positiv über Hellofresh :
- Active Ownership fordert deutliche Kosteneinsparungen: https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/active-ownership-aktivistischer-investor-verlangt-drastische-einsparungen-bei-hellofresh/30207218.html
Abschließend noch meine Similarweb Auswertung der letzten Monate rein informativ:
Bild: 18975_20250217122649_Similarweb Jan25
Die Kochboxen sehen derzeit eher weniger gut aus. Das spricht dafür, dass man hier weiterhin das Marketing zurückfährt und versucht die bestehenden, sehr profitablen Kunden verstärkt zu monetarisieren. RTE sowie das neue Buisness Fleisch und Tierfutter entwickeln sich weiter gut. In den USA gibt es mit hungryroot.com einen ernsthaften Wettbewerber bei Kochboxen. Die übliche Konkurrenz entwickelt sich ähnlich wie HF. Bei Googletrends gibt es ein ähnliches Bild. Kochboxen eher schwach, jedoch insbesondere beim Suchbegriff "Hellofresh" mit positiven Tendenzen. Factor entwickelt sich hier weiter gut. Das Verhältnis der Suchanfragen "factormeals" zu "Hellofresh" liegt in den USA in den letzten 90 Tagen bei 2:1.
Ich erwarte für das Q4 ordentliche Zahlen. Das Ergebnis sollte sich hier zu 2023 deutlich verbessern. Entscheidend wird aber die Prognose für 2025. Sollte es hier zumindest einstelliges Wachstum, bei deutlich verbesserten Margen geben, dann könnte sich der Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzen. Weiterhin bin ich sehr auf dem CMD im März 2025 gespannt.