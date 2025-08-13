Wall Street will Nvidia retten - die (un-)berechtige Euphorie wegen Zinsen!

Die Wall Street versucht mit Kaufempfehlungen Nvidia zu retten - und verschweigt die Tatsache, dass China faktisch ein Embargo für Nvidia-Chips verhängt hat mit massiven Folgen für den Umsatz des US-Chip-Giganten. Wie lange gelingt es, das zu kaschieren (in der übernächsten Woche wird Nvidia seine Zahlen und vor allem den Ausblick geben). An der Wall Street rotiert man vor allem in jene Aktien, die von sinkenden Zinsen besonders profitieren würden (vor allem Small Caps aus dem Russell 2000). Aber wird die Fed wirklich die Zinsen senken? Einiges spricht dagegen. Trump und Bessent erweitern den Kreis für potentielle Nachfolger von Powell immer weiter

