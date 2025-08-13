    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Wall Street will Nvidia retten - die (un-)berechtige Euphorie wegen Zinsen!

    Die Wall Street versucht mit Kaufempfehlungen Nvidia zu retten - und verschweigt die Tatsache, dass China faktisch ein Embargo für Nvidia-Chips verhängt hat mit massiven Folgen für den Umsatz des US-Chip-Giganten

    Die Wall Street versucht mit Kaufempfehlungen Nvidia zu retten - und verschweigt die Tatsache, dass China faktisch ein Embargo für Nvidia-Chips verhängt hat mit massiven Folgen für den Umsatz des US-Chip-Giganten. Wie lange gelingt es, das zu kaschieren (in der übernächsten Woche wird Nvidia seine Zahlen und vor allem den Ausblick geben). An der Wall Street rotiert man vor allem in jene Aktien, die von sinkenden Zinsen besonders profitieren würden (vor allem Small Caps aus dem Russell 2000). Aber wird die Fed wirklich die Zinsen senken? Einiges spricht dagegen. Trump und Bessent erweitern den Kreis für potentielle Nachfolger von Powell immer weiter

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.600,00€
    Basispreis
    17,85
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.913,15€
    Basispreis
    17,46
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Inflation im Aufwind: Warum den Märkten ein böser Schock droht

    2. US-Aktien boomen – doch Vorsicht macht sich breit

     

    Das Video "Wall Street will Nvidia retten - die (un-)berechtige Euphorie wegen Zinsen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Wall Street will Nvidia retten - die (un-)berechtige Euphorie wegen Zinsen! Die Wall Street versucht mit Kaufempfehlungen Nvidia zu retten - und verschweigt die Tatsache, dass China faktisch ein Embargo für Nvidia-Chips verhängt hat mit massiven Folgen für den Umsatz des US-Chip-Giganten