HelloFresh: Effizienzprogramm bringt starke Q2 2025 Ergebnisse & Kundenfokus
HelloFresh beeindruckt im zweiten Quartal 2025 mit Effizienzsteigerungen und strategischen Plänen, trotz eines Umsatzrückgangs.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh SE erzielte im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von €1,7 Mrd., was einem währungsbereinigten Rückgang von 9,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Deckungsbeitragsmarge stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 27,3%, was auf Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen zurückzuführen ist.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 8,2% auf €158,5 Mio., während das bereinigte EBIT um 20,8% auf €101,4 Mio. wuchs.
- Der Free Cash Flow im zweiten Quartal 2025 betrug €113,6 Mio., was zu einem starken FCF von €208,0 Mio. im ersten Halbjahr 2025 führte.
- HelloFresh plant, das Aktienrückkaufprogramm von ursprünglich €75 Mio. um bis zu €100 Mio. zu erhöhen und die Laufzeit bis Ende 2026 zu verlängern.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf einen währungsbereinigten Rückgang von 6% bis 8% angepasst, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Wachstums der Produktgruppe Fertiggerichte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 14.08.2025.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0170EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,36 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9220EUR das entspricht einem Minus von -1,18 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.968,37PKT (-0,76 %).
ISIN:DE000A161408WKN:A16140
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
