HelloFresh: Effizienzprogramm bringt starke Q2 2025 Ergebnisse & Kundenfokus

HelloFresh SE erzielte im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von €1,7 Mrd., was einem währungsbereinigten Rückgang von 9,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Deckungsbeitragsmarge stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 27,3%, was auf Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen zurückzuführen ist.

Das bereinigte EBITDA stieg um 8,2% auf €158,5 Mio., während das bereinigte EBIT um 20,8% auf €101,4 Mio. wuchs.

Der Free Cash Flow im zweiten Quartal 2025 betrug €113,6 Mio., was zu einem starken FCF von €208,0 Mio. im ersten Halbjahr 2025 führte.

HelloFresh plant, das Aktienrückkaufprogramm von ursprünglich €75 Mio. um bis zu €100 Mio. zu erhöhen und die Laufzeit bis Ende 2026 zu verlängern.

Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf einen währungsbereinigten Rückgang von 6% bis 8% angepasst, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Wachstums der Produktgruppe Fertiggerichte.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 14.08.2025.

