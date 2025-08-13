JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 28 Euro angehoben. Seit seiner Herabstufung der Aktie im Mai sehe er das Hightech-Unternehmen nun positiver, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen, und die positive Dynamik im Bereich Messtechnik dürfte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte als zusätzlicher Kurstreiber fungieren./rob/edh/jha/
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,56 % und einem Kurs von 22,32EUR auf Tradegate (13. August 2025, 19:19 Uhr) gehandelt.
