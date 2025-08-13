    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBullish AktievorwärtsNachrichten zu Bullish

    Bullish gehen zum Börsendebüt durch die Decke

    Für Sie zusammengefasst
    • Bullish startet erfolgreich an der Börse mit 37 Dollar.
    • Eröffnungskurs springt auf 90 Dollar, später 118 Dollar.
    • Aktueller Kurs bei 94 Dollar, plus 154 Prozent.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Krypto-Firma Bullish feiert am Mittwoch an der Börse einen Einstand nach Maß. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Zuletzt kosteten die Papiere 94 Dollar - gemessen am Ausgabepreis ein Aufschlag von 154 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bullish Aktie

    Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 91,49 auf Nasdaq (13. August 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bullish Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
