Bullish gehen zum Börsendebüt durch die Decke

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Krypto-Firma Bullish feiert am Mittwoch an der Börse einen Einstand nach Maß. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Zuletzt kosteten die Papiere 94 Dollar - gemessen am Ausgabepreis ein Aufschlag von 154 Prozent./ajx/he

