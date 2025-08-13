OMAN KÜNDIGT NEUE STEUERLICHE ANREIZE AN, UM DIE LIEFERBEREITSCHAFT VON GRÜNEN WASSERSTOFFPROJEKTEN IN DER DRITTEN AUKTIONSRUNDE SICHERZUSTELLEN

Die neuen Anreize umfassen eine 90-prozentige Ermäßigung der Landpachtgebühren während der Erschließungsphase mit der Möglichkeit weiterer Erleichterungen während der FEED-Phase (Front-End Engineering Design) sowie eine erhebliche Ermäßigung der Grundgebühren in den ersten Jahren der Produktion und eine Befreiung von der Körperschaftssteuer für bis zu 10 Jahre. Zusammengenommen sollen diese Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit von Projekten in der Frühphase unterstützen, die interne Rentabilität verbessern und einen schnelleren Fortschritt hin zu endgültigen Investitionsentscheidungen ermöglichen.

MUSCAT, Oman, 13. August 2025 /PRNewswire/ -- Das Sultanat Oman, vertreten durch Hydrom, den Organisator seiner nationalen Strategie für grünen Wasserstoff, hat neue steuerliche Anreize angekündigt, die die wirtschaftliche Rentabilität von Projekten verbessern sollen, die im Rahmen der laufenden dritten Auktionsrunde für grünen Wasserstoff vergeben werden. Die Maßnahmen sind eine gezielte Reaktion auf eine Marktsondierung, die Hydrom Anfang des Jahres durchgeführt hat, und auf die sich entwickelnde Dynamik des Weltmarktes, die die Position des Landes als eines der am besten strukturierten und investitionsbereiten Wasserstoff-Ökosysteme der Welt bekräftigt.

Die dritte Auktionsrunde im Oman, die auf Flexibilität, Transparenz und Skalierbarkeit ausgelegt ist, schreitet mit großer Dynamik voran. Sie bietet einen Landblock von bis zu 300 Quadratkilometern in Duqm an und fordert zur Einreichung von Vorschlägen für Projekte mit einer Mindestgröße von 100 Quadratkilometern auf. Die Bieter haben die Möglichkeit, ihren Projektbereich innerhalb des Blocks flexibel festzulegen, so dass maßgeschneiderte Konfigurationen möglich sind, die sich an individuellen Entwicklungsstrategien und Marktanforderungen orientieren.

Bis heute sind fast 100 Anmeldungen von wichtigen Branchenakteuren und Konsortien aus der gesamten Wertschöpfungskette des grünen Wasserstoffs eingegangen. Diese starke Marktreaktion unterstreicht das anhaltende Interesse an strukturierten, politisch geförderten Entwicklungsmöglichkeiten für grünen Wasserstoff. Runde 3 zieht weiterhin ernsthafte Erstinvestoren und institutionelle Anleger an, die in einem wettbewerbsorientierten und strukturierten Umfeld ihre Geschäftstätigkeit ausweiten wollen.

Das Fenster für die Einreichung von Qualifikationserklärungen (Statement of Qualification - SoQ) bleibt bis zum 31 October 2025 geöffnet, und Hydrom fordert alle Interessenten auf, sich zu registrieren und ihre Dokumente über die entsprechende Plattform einzureichen. Um die Bildung starker Konsortien in Round 3 zu unterstützen, wird Hydrom eine aktualisierte Konsortialvermittlungsliste einführen, ein bewährtes Instrument, das erfolgreich qualifizierte Teilnehmer auf der Suche nach strategischen Projektpartnerschaften zusammengeführt hat.

