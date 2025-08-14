+219 Prozent schon am ersten Handelstag – Bullish walzt alles nieder!

Circle Internet , Figma , Ambiq und jetzt Bullish – die Liste von Börsenstarts mit Knalleffekt wird immer länger. Der von US-Milliardär und Demokratieverächter Peter Thiel unterstützte Kryptobörsen- und Plattformbetreiber Bullish ist am Mittwoch spektakulär in sein noch junges Börsenleben gestartet.

Herausgegeben wurden die Anteile zu 37 US-Dollar, wodurch das Unternehmen 1,1 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte. Dabei war der Börsengang 20-Fach überzeichnet. Dementsprechend hoch fiel der Eröffnungskurs mit 90 US-Dollar aus, einem Aufschlag von 150 Prozent.

Aktie zeitweise mehr als verdreifacht – auch Cathie Wood an Bord?

Doch das schien Anlegerinnen und Anlegern noch nicht genug. Angetrieben auch von einer Rallyefortsetzung am Kryptomarkt, vor allem Altcoins wie Ethereum und Solana verteuerten sich stark, erreichte die Aktie kurz nach Handelseröffnung dreistellige Kursniveaus.

Die höchste Taxe lag bei 117,93 US-Dollar, was Kursgewinne von 218,7 Prozent für diejenigen Anlegerinnen und Anleger bedeutete, die zum offiziellen Ausgabepreis bedient wurden. Damit brachte es das Unternehmen zwischenzeitlich auf eine Bewertung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Gerüchteweise war auch Starinvestoren Cathie Wood am IPO interessiert. Sie soll gemeinsam mit von BlackRock gemanagten Depotkonten an Anteilen im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar interessiert gewesen sein. Noch liefern die Prospekte ihrer ARK-ETFs jedoch keine entsprechenden Hinweise. In ihrem Flaggschifffonds ARK Innovation ist Kryptobörsenbetreiber und Bullish-Mitbewerber Coinbase mit einem Anteil von 6,4 Prozent die zweitgrößte Position hinter Tesla.

Fazit: Ein weiteres Warnsignal vor einem überhitzten Markt

Geschichte wiederholt sich nicht, besagt ein Sprichwort, aber sie reimt sich. Die Menge in den vergangenen Wochen gehypter und durch die Decke gegangener IPOs weckt Erinnerungen an das Marktumfeld im Sommer/Herbst 2021, wo mit Unternehmen wie Rivian und Coinbase nicht minder spektakuläre Börsengänge stattfanden.

Schon damals waren diese, vor allem in der Rückschau, ein Indiz für von Euphorie und Sorglosigkeit geprägte Anlegerinnen und Anleger. Das sollte sich in den darauffolgenden zwei Jahren bitter rächen.

Daher liefert der Börsengang von Bullish ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Gesamtmarkt dem Ende seines Bullenmarktes nähert. Daran werden auch Zinssenkungen der Fed nichts ändern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion