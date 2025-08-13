Börsen Update USA - 13.08. - Dow Jones stark +0,70 %

Der Dow Jones steht bei 44.770,13 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +2,81 %, Nike (B) +2,78 %, The Home Depot +2,12 %, Merck & Co +1,82 %, Travelers Companies +1,77 %

Flop-Werte: Walmart -2,70 %, JPMorgan Chase -1,84 %, Microsoft -1,40 %, Cisco Systems -1,40 %, NVIDIA -1,16 %

Der US Tech 100 steht bei 23.841,42 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +7,58 %, Advanced Micro Devices +5,11 %, Biogen +3,44 %, NXP Semiconductors +3,32 %, PayPal +3,17 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -5,16 %, Constellation Energy -3,95 %, AppLovin Registered (A) -3,84 %, Axon Enterprise -3,07 %, Micron Technology -2,92 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.452,91 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +7,58 %, Lennar Registered (A) +5,37 %, Advanced Micro Devices +5,11 %, Builders Firstsource +5,01 %, PulteGroup +4,74 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -5,16 %, GE Aerospace -4,80 %, GE Vernova -4,62 %, Jabil -4,41 %