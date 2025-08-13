Siemens Energy Aktie leidet unter Verkäufen - 13.08.2025

Mit einer Performance von -4,25 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,93 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +5,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +107,00 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,01 % 1 Monat +13,93 % 3 Monate +36,93 % 1 Jahr +330,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die trotz vorheriger Verkäufe und volatiler Bewegungen immer wieder ansteigt. Der Einfluss der US-Börsen wird als bedeutend angesehen, während die technische Analyse der Aktie als stark bewertet wird. Es gibt Diskussionen über die Bewertung der Aktie, trotz positiver Analystenmeinungen und beeindruckender Geschäftszahlen, die ein starkes Wachstumspotenzial aufzeigen. Ein Rekord beim Auftragseingang wird ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,50 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, rutschen MDAX und SDAX ab. In den USA glänzt der Dow Jones mit einem deutlichen Plus. Ein spannender Handelstag!

Top- und Flop-Aktien am 13.08.2025 im DAX.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.