HomeToGo: Starker PRO-Wachstum & EBITDA-Boom in Q2/25
HomeToGo glänzt im zweiten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 11%, getrieben durch das HomeToGo_PRO-Segment und ein stark verbessertes EBITDA. Die Integration von Interhome verspricht weiteres Wachstum.
- HomeToGo erzielte im zweiten Quartal 2025 eine Steigerung der IFRS-Umsatzerlöse um 11% im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben durch ein starkes Wachstum des HomeToGo_PRO-Segments um 35%.
- Das bereinigte EBITDA von HomeToGo hat sich im zweiten Quartal 2025 um 241% im Vergleich zum Vorjahr verbessert, mit einer EBITDA-Marge von 12,6%.
- Der Free Cash Flow von HomeToGo verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 um über 50% im Vergleich zum Vorjahr, was auf ein verbessertes Working Capital-Management zurückzuführen ist.
- HomeToGo plant die Integration von Interhome, einem großen europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen, bis Ende September 2025, was das HomeToGo_PRO-Segment zum wichtigsten Umsatztreiber machen soll.
- HomeToGo erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein Wachstum der Buchungserlöse um mehr als 4% und der IFRS-Umsatzerlöse um mehr als 8% im Vergleich zum Vorjahr.
- HomeToGo hat Fortschritte bei der Nutzung von HomeToGo Payments gemacht, mit einem Anstieg des abgewickelten Bruttobuchungswertes um 175% im Vergleich zum Vorjahr, was positiv zur Steigerung des Free Cash Flow beitrug.
Der nächste wichtige Termin, Q2 2025 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 14.08.2025.
