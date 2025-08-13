JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Luft nach oben bei den mittelfristigen Zielen und der jüngste Kursrücksetzer angesichts einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine bedeuteten eine günstige Einstiegsgelegenheit bei den Titeln des Rüstungskonzerns, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 62,48EUR auf Tradegate (13. August 2025, 20:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



