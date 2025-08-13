ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Tui auf 13 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Tui-Kursziel auf 13 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für Tui.
- Ebit-Schätzungen nach Ausblick-Anhebung erhöht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri erhöhte am Mittwoch ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Reisekonzerns, nachdem Tui den Ausblick angehoben hatte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,10 % und einem Kurs von 8,508 auf Tradegate (13. August 2025, 20:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +41,21 %/-5,86 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 13 Euro
Die Buchungseingänge für den Bereich Märkte + Airline[4] liegen um 2 % unter dem Stand des Vorjahres, während der Durchschnittspreis um 3 % gestiegen ist. Das Sommergeschäft ist in einem wettbewerbsintensiven Umfeld von einem anhaltenden Trend zu kurzfristigen Buchungen gekennzeichnet und wurde von den Hitzewellen im Juni und Juli in unseren Quellmärkten sowie dem Konflikt im Nahen Osten beeinträchtigt. Der Buchungsstart in den Winter 2025/26 verläuft insgesamt positiv!
Krass, wie negativ manche Menschen durchs Leben laufen. Da wundert mich in unserem Land gar nichts mehr.
EBIT plus 200% in Q3, dass doch gar nicht mal so schlecht.
Ach Gottchen. Wir stehen 2,50 EUR höher als vor einem Jahr. Mir reicht es vollkommen, wenn der Kurs am 30.12. ebenfalls 2,50 EUR höher als im Jahr davor steht. Das wird halt nicht morgen entschieden, sondern Mitte Dezember.