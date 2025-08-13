JPMorgan hebt Ziel für Tui auf 13 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,10 % und einem Kurs von 8,508 auf Tradegate (13. August 2025, 20:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +41,21 %/-5,86 % bedeutet.