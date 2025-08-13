Unitedhealth Group Aktie steigt auf 231,85€ - 13.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Unitedhealth Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,42 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Unitedhealth Group in den letzten drei Monaten Verluste von -33,90 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Unitedhealth Group -53,81 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,31 % 1 Monat -12,89 % 3 Monate -33,90 % 1 Jahr -56,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Unitedhealth Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die UnitedHealth Group Aktie um die langfristige Investitionsstrategie, finanzielle Stabilität durch den Zinsdeckungsgrad, die Bedeutung der Dividendenkontinuität und technische Analysen wie Fibonacci-Retracements zur Bestimmung von Kursbewegungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.

Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

Es gibt 907 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 210,28 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, rutschen MDAX und SDAX ab. In den USA glänzt der Dow Jones mit einem deutlichen Plus. Ein spannender Handelstag!

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.