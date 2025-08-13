    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro fällt unter 1,17 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar auf 1,1697.
    • EZB-Referenzkurs bei 1,1711 Dollar festgesetzt.
    • Niedrige US-Inflation stärkt Zinssenkungs-Spekulation.
    Devisen - Euro fällt unter 1,17 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch unter 1,17 US-Dollar gesunken. Im New Yorker Handel stand die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1697 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1711 (Dienstag: 1,1606) Dollar festgesetzt und der Dollar somit 0,8538 (0,8616) Euro gekostet.

    Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte. Nach wie vor zeigen die höheren US-Zölle wenig Wirkung auf die Preisentwicklung. Nach Einschätzung von Analysten des Bankhauses Metzler haben die Inflationsdaten für Juli "einen Zinsschnitt der Fed im September nun praktisch zementiert"./jsl/he/ajx/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
