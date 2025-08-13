Tilray Brands Aktie schießt durch die Decke - 13.08.2025

Mit einer Performance von +28,02 % konnte die Tilray Brands Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tilray Brands einen Gewinn von +93,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +44,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +58,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tilray Brands -38,15 % verloren.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +44,93 % 1 Monat +58,35 % 3 Monate +93,85 % 1 Jahr -50,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie, wobei technische Analysen wie das Gap Close von Mitte Januar und die Möglichkeit eines Doppeltops im Fokus stehen. Es gibt Skepsis über das Potenzial der Aktie, von 1 Euro auf 2,50 Euro zu steigen, was zu Verkaufsentscheidungen führt. Zudem wird die Unsicherheit und Schwierigkeit bei der Wahl der Handelsstrategie angesichts regulatorischer Erwartungen thematisiert.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Tilray’s FL Group Teams Up with Molteni, a Major Pharmaceutical Firm Focused on Pain and Substance Dependence TherapiesNEW YORK, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Tilray Medical, a division of Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.