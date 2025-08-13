Canopy Growth - Aktie zieht deutlich an - 13.08.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Canopy Growth in den letzten drei Monaten Verluste von -0,74 % verkraften.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Canopy Growth Aktie. Mit einer Performance von +5,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die Canopy Growth Aktie damit um +44,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Canopy Growth auf -50,07 %.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +44,03 % 1 Monat +35,43 % 3 Monate -0,74 % 1 Jahr -76,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Canopy Growth Aktie. Nutzer analysieren die Marktkapitalisierung, die laut verschiedenen Quellen zwischen 175,31 Mio. USD und 243,07 Mio. CAD liegt, und diskutieren über die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Analystenempfehlungen und Kursziele von 8,00 CAD bis 22,53 USD werden ebenfalls thematisiert, während technische Aspekte wie der jüngste Kursverlauf betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 205 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 285,56 Mio. wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.