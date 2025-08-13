    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Kochboxenversenders für das zweite Quartal seien keine schöne Nachricht, schrieb Giles Thorne in seiner Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen seien komplex. Hellofresh sei erneut zurückgeworfen worden im Versuch, den Markt davon zu überzeugen, dass das Geschäft auch wachsen könne./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 8,28EUR auf Tradegate (13. August 2025, 21:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giles Thorne
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15,75
    Kursziel alt: 15,75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,75, was eine Steigerung von +80,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Kochboxenversenders für das zweite Quartal seien keine schöne Nachricht, schrieb Giles Thorne in …