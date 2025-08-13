JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Kochboxenversenders für das zweite Quartal seien keine schöne Nachricht, schrieb Giles Thorne in seiner Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen seien komplex. Hellofresh sei erneut zurückgeworfen worden im Versuch, den Markt davon zu überzeugen, dass das Geschäft auch wachsen könne./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 8,28EUR auf Tradegate (13. August 2025, 21:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15,75
Kursziel alt: 15,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
