Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +8,43 %
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 1
Performance 1M: -4,41 %
Performance 1M: -4,41 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 2
Performance 1M: +19,79 %
Performance 1M: +19,79 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 3
Performance 1M: +39,18 %
Performance 1M: +39,18 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 4
Performance 1M: +11,14 %
Performance 1M: +11,14 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 5
Performance 1M: -4,07 %
Performance 1M: -4,07 %
Biogen
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 6
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 7
Performance 1M: +5,44 %
Performance 1M: +5,44 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 8
Performance 1M: +5,76 %
Performance 1M: +5,76 %
PayPal
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 9
Performance 1M: -4,89 %
Performance 1M: -4,89 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 10
Performance 1M: -3,81 %
Performance 1M: -3,81 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 11
Performance 1M: -17,40 %
Performance 1M: -17,40 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 12
Performance 1M: -16,07 %
Performance 1M: -16,07 %
Adobe
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 13
Performance 1M: -6,60 %
Performance 1M: -6,60 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 14
Performance 1M: +2,63 %
Performance 1M: +2,63 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 15
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 16
Performance 1M: -15,57 %
Performance 1M: -15,57 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 17
Performance 1M: -9,88 %
Performance 1M: -9,88 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 18
Performance 1M: -8,22 %
Performance 1M: -8,22 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 19
Performance 1M: -17,40 %
Performance 1M: -17,40 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 20
Performance 1M: +7,03 %
Performance 1M: +7,03 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 21
Performance 1M: -32,18 %
Performance 1M: -32,18 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 22
Performance 1M: +14,60 %
Performance 1M: +14,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte