Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 1
Performance 1M: -4,41 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +6,03 %
Platz 2
Performance 1M: +9,56 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 3
Performance 1M: -1,59 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 4
Performance 1M: +2,83 %
PulteGroup
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 5
Performance 1M: +7,33 %
Match Group
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 6
Performance 1M: +12,16 %
Dow
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 7
Performance 1M: -26,24 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 8
Performance 1M: +11,69 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 9
Performance 1M: +19,79 %
Pool
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 10
Performance 1M: +2,19 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 11
Performance 1M: +15,88 %
Incyte
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 12
Performance 1M: +19,01 %
Lowe's Companies
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 13
Performance 1M: +9,67 %
NVR
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 14
Performance 1M: +5,41 %
Moderna
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 15
Performance 1M: -23,17 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 16
Performance 1M: +1,26 %
LKQ
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 17
Performance 1M: -22,82 %
Gartner
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 18
Performance 1M: -38,05 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 19
Performance 1M: +9,49 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 20
Performance 1M: +11,14 %
Jabil
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 21
Performance 1M: +3,82 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 22
Performance 1M: -4,07 %
Equifax
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 23
Performance 1M: -6,33 %
Oracle
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 24
Performance 1M: +10,38 %
Kroger
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 25
Performance 1M: +4,49 %
Quanta Services
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 26
Performance 1M: +2,12 %
GE Vernova
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 27
Performance 1M: +21,95 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 28
Performance 1M: +5,44 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 29
Performance 1M: -1,92 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 30
Performance 1M: +6,27 %
Charles Schwab
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 31
Performance 1M: +7,63 %
Arista Networks
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 32
Performance 1M: +30,69 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 33
Performance 1M: +0,80 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 34
Performance 1M: +2,63 %
Walmart
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 35
Performance 1M: +10,09 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 36
Performance 1M: +13,60 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 37
Performance 1M: +12,00 %
Eaton
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 38
Performance 1M: +1,55 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 39
Performance 1M: -3,67 %
