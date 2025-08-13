Wirtschaft
ING drÃ¤ngt auf Kompromissbereitschaft bei Schaffung von Wero
Foto: ING-Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - ING-VorstÃ¤ndin Pinar Abay drÃ¤ngt die europÃ¤ischen Banken zur mehr Eile und KompromissfÃ¤higkeit bei der Schaffung des gemeinsamen Zahlungssystems Wero. "Jeder muss bereit sein, auf dem Weg zu einem einheitlichen Zahlungssystem etwas zu opfern", sagte Abay dem Wirtschaftsmagazin "Capital" am Mittwoch.
Abay Ã¤uÃŸerte sich vor dem Hintergrund, dass die Deutschland-Tochter der ING noch in diesem Monat ihren zehn Millionen Kunden das paneuropÃ¤ische Instant-Payment-System Wero anbieten will. Bei der ING Group verantwortet Abay unter anderem das PrivatkundengeschÃ¤ft und gehÃ¶rt dem Board der European Payment Initiative (EPI) an, die Wero betreibt. Es ist bislang nur in Deutschland, Belgien und Frankreich zugÃ¤nglich. Mit Ã–sterreich laufen GesprÃ¤che.
Abay zufolge ist das nicht ausreichend angesichts des globalen Umfeldes. "Europa muss darÃ¼ber nachdenken, wie es in verschiedenen Bereichen des Bankings eine europÃ¤ische Dimension erreichen kann", sagte sie. "FÃ¼r uns in Europa ist es ein Risiko, kein eigenes lÃ¤nderÃ¼bergreifendes Zahlungssystem zu haben. Angesichts dessen, was in der Welt passiert, mÃ¼ssen wir schnell handeln."
Bei EPI waren einige Banken nach dem Start wieder ausgestiegen. Abay fordert von der Branche stattdessen mehr Zusammenarbeit und Pragmatismus. "Europa macht manchmal den Fehler, dass jeder eine Meinung Ã¼ber die LÃ¶sung hat. Dann dauert es sehr lange, bis ein System kommt und skalierbar ist." Stattdessen solle die Branche "das weiter verfolgen, was bereits auf dem Markt funktioniert, um ein souverÃ¤nes europÃ¤isches Zahlungssystem aufzubauen".
Aktuell kÃ¶nne sich nun eine neue Dynamik entwickeln, so Abay. "Ich hoffe, dass wir mit anderen MÃ¤rkten wie Italien, Spanien und anderen LÃ¤ndern einen Weg der Zusammenarbeit finden. Fasst man alles bereits Vorhandene zusammen, wird ein groÃŸer Teil Europas abgedeckt."
