VSB bringt einen der größten modernisierten Windparks Europas ans Netz
Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit der Inbetriebnahme des repowerten
Windparks Elster setzt die VSB Gruppe ein klares Zeichen für die Energiewende -
in einer Phase, in der Deutschland bei der Umsetzung seiner Energieziele an
Tempo verliert: 16 moderne Anlagen ersetzen 50 alte und produzieren sechsmal
mehr Strom. Der Windpark zählt zu den leistungsstärksten Repowering-Projekten
Europas und steht für effiziente, zukunftsfähige Stromproduktion mit
europäischer Strahlkraft.
Eines der stärksten Repowering-Projekte Europas Der Repowering-Windpark Elster
erreicht eine installierte Leistung von 105,6 Megawatt. Die neuen
Windenergieanlagen erzeugen jährlich rund 235 Gigawattstunden Strom - genug für
rund 67.000 Drei-Personen-Haushalte oder um eine Stadt wie Heidelberg mit grünem
Strom zu versorgen. Im Vergleich zur Braunkohleverstromung vermeidet das Projekt
jährlich rund 180.000 Tonnen CO?. Um diese Strommenge fossil zu erzeugen, wären
etwa 204.000 Tonnen Braunkohle nötig - das entspricht über 3.400 voll beladenen
Güterwaggons.
Ertragssteigerung von 500 Prozent als Blaupause "Dieses Repowering-Projekt ist
wegweisend für Deutschlands Energiewende", sagt Dr. Felix Grolman, CEO der VSB
Gruppe . "16 statt bisher 50 Anlagen, ein Drittel weniger Flächenverbrauch und
sechsmal mehr Energieausbeute - genau solche Projekte braucht Deutschland jetzt,
um die CO?-Reduzierung voranzutreiben."
Nachhaltigkeit vom Rückbau bis zum Neubau "Wir sind diesem Standort seit über 25
Jahren verbunden. 2021 und 2022 haben wir die alten Anlagen zurückgebaut - viele
davon konnten weiterverwendet werden, etwa als Quelle für Ersatzkomponenten oder
zur Stromversorgung an neuen Standorten, zum Beispiel in Australien bei einer
Goldmine. So verlängern wir die Lebensdauer der Technik und schonen wertvolle
Ressourcen", erklärt Thomas Winkler, Geschäftsführer der planenden und
bauausführenden VSB Deutschland .
Die Ökobilanz der neuen Anlagen des Typ Siemens Gamesa SG 6.6.-155 beeindruckt
ebenfalls: "Jede Anlage erzeugt über ihren Lebenszyklus hinweg ungefähr 48-mal
mehr Energie, als für Herstellung, Errichtung und Betrieb benötigt wird",
ergänzt Christian Essiger, Leiter des deutschen Onshoregeschäfts bei bei Siemens
Gamesa .
Weiterer Ausbau bereits in Planung Die nächsten Schritte sind bereits geplant:
Im Herbst 2025 startet VSB den Bau von zwei zusätzlichen Anlagen und setzt damit
ihr Engagement für die Modernisierung bestehender Energieinfrastruktur
konsequent fort.
Faktenbox: Altanlagen vs. Neuanlagen
Alter Windpark Repowering-Windpark
(demontierte
Anlagen)
Anlagen 50 16
Typ Enercon E-40 Siemens Gamesa
SG 6.6-155
Inbetriebnahme zwischen 2000 und 2025
2002
Leistung einer 0,6 MW 6,6 MW
Anlage
Installierte 30 MW 105,6 MW
Leistung gesamt
jährlicher 36 GWh 235 GWh
Energieertrag
Nabenhöhe 77,8 Meter 165 Meter
Rotorblattlänge 20 Meter 77,5 Meter
Gesamthöhe 97,8 Meter 242,5 Meter
(Blattspitze)
Detailinformationen, Infografiken sowie Bild- und Videomaterial zur Meldung
Auswahl (weitere unter https://vsb.canto.global/b/UKPSU)
https://vsb.canto.global/b/UKPSU)
Am 15. August stehen Ihnen unter dem Link ab 13:45 Uhr Fotos der Eröffnungsfeier
zur Verfügung .
Weitere Informationen zum Repowering-Windpark Elster
http://www.windpark-elster.de/
Die VSB Gruppe VSB, mit Hauptsitz in Dresden, zählt zu den führenden vertikal
integrierten Entwicklern im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Seit
2025 gehört das Unternehmen zu TotalEnergies. Das Kerngeschäft liegt in der
Projektentwicklung von Onshore-Wind- und Photovoltaikparks, Batteriespeichern,
deren Betriebsführung sowie dem Betreiben eigener Parks als wachsender
unabhängiger Stromerzeuger. VSB ist in sechs europäischen Ländern vertreten und
verfügt über eine Pipeline von mehr als 18 GW. Bisher wurden seit 1996 über 750
Windenergie- und Photovoltaikanlagen errichtet. VSB erbringt zudem
Servicedienstleistungen für ein Portfolio von über 3 GW und ist aktiv im Bereich
der E-Mobilität im Schwerlastverkehr. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen
sind über 500 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Informationen:
https://www.vsb.energy/
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2749089/VSB_Group.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2667274/VSB_Logo.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/vsb-bringt-einen-der-groWten-modernisierten-windparks-europas-ans
-netz-302527997.html
Pressekontakt:
Sandy Richter,
Telefon: +49 351 21183 653,
E-Mail: sandy.richter@vsb.energy
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179344/6096417
OTS: VSB Group
