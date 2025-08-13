VSB bringt einen der größten modernisierten Windparks Europas ans Netz

Wenn man Druckmaschinen hört, denken alle an Zeitungen.

Verpackungen sind es, hier geht es weg vom Kunststoff, hin zum Papier / Pappe.

Einfach mal in's Blaue geschossen

Was wäre wenn Drohnen auf Hochlastkarton gedruckt werden, zum falten ?

Würde hier nicht mein Vermögen parken, aber den Fuß möchte ich schon in der Türe haben.







