    VSB bringt einen der größten modernisierten Windparks Europas ans Netz

    Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit der Inbetriebnahme des repowerten
    Windparks Elster setzt die VSB Gruppe ein klares Zeichen für die Energiewende -
    in einer Phase, in der Deutschland bei der Umsetzung seiner Energieziele an
    Tempo verliert: 16 moderne Anlagen ersetzen 50 alte und produzieren sechsmal
    mehr Strom. Der Windpark zählt zu den leistungsstärksten Repowering-Projekten
    Europas und steht für effiziente, zukunftsfähige Stromproduktion mit
    europäischer Strahlkraft.

    Eines der stärksten Repowering-Projekte Europas Der Repowering-Windpark Elster
    erreicht eine installierte Leistung von 105,6 Megawatt. Die neuen
    Windenergieanlagen erzeugen jährlich rund 235 Gigawattstunden Strom - genug für
    rund 67.000 Drei-Personen-Haushalte oder um eine Stadt wie Heidelberg mit grünem
    Strom zu versorgen. Im Vergleich zur Braunkohleverstromung vermeidet das Projekt
    jährlich rund 180.000 Tonnen CO?. Um diese Strommenge fossil zu erzeugen, wären
    etwa 204.000 Tonnen Braunkohle nötig - das entspricht über 3.400 voll beladenen
    Güterwaggons.

    Ertragssteigerung von 500 Prozent als Blaupause "Dieses Repowering-Projekt ist
    wegweisend für Deutschlands Energiewende", sagt Dr. Felix Grolman, CEO der VSB
    Gruppe . "16 statt bisher 50 Anlagen, ein Drittel weniger Flächenverbrauch und
    sechsmal mehr Energieausbeute - genau solche Projekte braucht Deutschland jetzt,
    um die CO?-Reduzierung voranzutreiben."

    Nachhaltigkeit vom Rückbau bis zum Neubau "Wir sind diesem Standort seit über 25
    Jahren verbunden. 2021 und 2022 haben wir die alten Anlagen zurückgebaut - viele
    davon konnten weiterverwendet werden, etwa als Quelle für Ersatzkomponenten oder
    zur Stromversorgung an neuen Standorten, zum Beispiel in Australien bei einer
    Goldmine. So verlängern wir die Lebensdauer der Technik und schonen wertvolle
    Ressourcen", erklärt Thomas Winkler, Geschäftsführer der planenden und
    bauausführenden VSB Deutschland .

    Die Ökobilanz der neuen Anlagen des Typ Siemens Gamesa SG 6.6.-155 beeindruckt
    ebenfalls: "Jede Anlage erzeugt über ihren Lebenszyklus hinweg ungefähr 48-mal
    mehr Energie, als für Herstellung, Errichtung und Betrieb benötigt wird",
    ergänzt Christian Essiger, Leiter des deutschen Onshoregeschäfts bei bei Siemens
    Gamesa .

    Weiterer Ausbau bereits in Planung Die nächsten Schritte sind bereits geplant:
    Im Herbst 2025 startet VSB den Bau von zwei zusätzlichen Anlagen und setzt damit
    ihr Engagement für die Modernisierung bestehender Energieinfrastruktur
    konsequent fort.

    Faktenbox: Altanlagen vs. Neuanlagen

    Alter Windpark Repowering-Windpark

    (demontierte
    Anlagen)

    Anlagen 50 16

    Typ Enercon E-40 Siemens Gamesa

    SG 6.6-155

    Inbetriebnahme zwischen 2000 und 2025
    2002

    Leistung einer 0,6 MW 6,6 MW

    Anlage

    Installierte 30 MW 105,6 MW

    Leistung gesamt

    jährlicher 36 GWh 235 GWh

    Energieertrag

    Nabenhöhe 77,8 Meter 165 Meter

    Rotorblattlänge 20 Meter 77,5 Meter

    Gesamthöhe 97,8 Meter 242,5 Meter

    (Blattspitze)


    Detailinformationen, Infografiken sowie Bild- und Videomaterial zur Meldung
    Auswahl (weitere unter https://vsb.canto.global/b/UKPSU)
    https://vsb.canto.global/b/UKPSU)

    Am 15. August stehen Ihnen unter dem Link ab 13:45 Uhr Fotos der Eröffnungsfeier
    zur Verfügung .

    Weitere Informationen zum Repowering-Windpark Elster
    http://www.windpark-elster.de/

    Die VSB Gruppe VSB, mit Hauptsitz in Dresden, zählt zu den führenden vertikal
    integrierten Entwicklern im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Seit
    2025 gehört das Unternehmen zu TotalEnergies. Das Kerngeschäft liegt in der
    Projektentwicklung von Onshore-Wind- und Photovoltaikparks, Batteriespeichern,
    deren Betriebsführung sowie dem Betreiben eigener Parks als wachsender
    unabhängiger Stromerzeuger. VSB ist in sechs europäischen Ländern vertreten und
    verfügt über eine Pipeline von mehr als 18 GW. Bisher wurden seit 1996 über 750
    Windenergie- und Photovoltaikanlagen errichtet. VSB erbringt zudem
    Servicedienstleistungen für ein Portfolio von über 3 GW und ist aktiv im Bereich
    der E-Mobilität im Schwerlastverkehr. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen
    sind über 500 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Informationen:
    https://www.vsb.energy/

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2749089/VSB_Group.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2667274/VSB_Logo.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/vsb-bringt-einen-der-groWten-modernisierten-windparks-europas-ans
    -netz-302527997.html

    Pressekontakt:

    Sandy Richter,
    Telefon: +49 351 21183 653,
    E-Mail: sandy.richter@vsb.energy

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179344/6096417
    OTS: VSB Group


