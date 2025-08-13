    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBullish AktievorwärtsNachrichten zu Bullish

    Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst

    Für Sie zusammengefasst
    • Bullish feiert Börseneinstand mit 1,1 Mrd. Dollar.
    • Eröffnungskurs sprang auf 90 Dollar, dann 118 Dollar.
    • Schlusskurs fiel auf 68 Dollar, plus 84 % zum Start.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Krypto-Firma Bullish hat am Mittwoch an der Börse einen gelungenen Einstand gefeiert. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Dann aber war die Luft raus. Zum Handelsschluss kosteten die Papiere nur noch 68 Dollar. Dies war zugleich das Tagestief. Gemessen am Ausgabepreis war es noch ein Plus von 84 Prozent./ajx/he

     

    Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,97 auf Nasdaq (13. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bullish Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
