Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst

(neu: Schlusskurs)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Krypto-Firma Bullish hat am Mittwoch an der Börse einen gelungenen Einstand gefeiert. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Dann aber war die Luft raus. Zum Handelsschluss kosteten die Papiere nur noch 68 Dollar. Dies war zugleich das Tagestief. Gemessen am Ausgabepreis war es noch ein Plus von 84 Prozent./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bullish Aktie Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,97 auf Nasdaq (13. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bullish Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.



