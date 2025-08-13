    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekord-Schwung ebbt etwas ab - Dow holt auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 schloss bei +0,04%, S&P 500 +0,32%.
    • Dow Jones stieg um 1,04%, bleibt hinter anderen Indizes.
    • Zinssenkungen der Fed im September gelten als sicher.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Rekord-Schwung ebbt etwas ab - Dow holt auf
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern am Mittwoch zeitweise die Puste etwas ausgegangen. So schloss der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 0,04 Prozent auf 23.849,04 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,32 Prozent auf 6.466,58 Punkte. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Die Aussicht auf Zinssenkungen hält die Anleger bei Laune.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial , der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, zog um 1,04 Prozent auf 44.922,27 Punkte an. Mit plus 5,6 Prozent seit Jahresanfang hinkt er dem Nasdaq 100 mit plus 13,5 Prozent und dem S&P 500 mit plus 10 Prozent hinterher.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    48.400,00€
    Basispreis
    29,56
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    41.271,93€
    Basispreis
    31,28
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren. Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken.

    Nach den Inflationsdaten rückt in den nächsten Tagen die Geopolitik wieder stärker in den Fokus. US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich am Freitag in Alaska treffen und über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln.

    Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzte zur Wochenmitte Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten belasten. Walmart sanken um 2,5 Prozent und lagen im Dow auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,4 Prozent ab. Costco verloren 1,3 Prozent. Amazon hingegen gewannen 1,4 Prozent.

    Für die Anteile von Venture Global ging es um 12 Prozent nach oben. Das Unternehmen mit Fokus auf die Produktion und den Export von Flüssigerdgas hatte sich in einem Schiedsverfahren gegen den Ölkonzern Shell durchgesetzt.

    Die Krypto-Firma Bullish feierte ein gelungenes Börsendebüt. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Dann aber war die Luft raus. Zum Handelsschluss kosteten die Papiere nur noch 68 Dollar. Dies war zugleich das Tagestief./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 191,7 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +22,70 %/+41,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Rekord-Schwung ebbt etwas ab - Dow holt auf Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern am Mittwoch zeitweise die Puste etwas ausgegangen. So schloss der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 0,04 Prozent auf 23.849,04 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann …