    Cisco steigert Umsatz und Gewinn - Anleger vermissen KI-Fantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Cisco enttäuscht mit zurückhaltendem Umsatz-Ausblick.
    • Umsatzprognose bei 59-60 Mrd. USD, unter Erwartungen.
    • Aktie fiel nachbörslich um 2%, Jahresplus bei 19%.
    Cisco steigert Umsatz und Gewinn - Anleger vermissen KI-Fantasie
    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat mit einem zurückhaltenden Ausblick KI-Hoffnungen von Anlegern enttäuscht. Der Umsatz dürfte im gerade angelaufenen Geschäftsjahr bei 59 bis 60 Milliarden US-Dollar landen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Experten rechnen bereits mit einem Erreichen der Spannenmitte. Einige Analysten hatten sogar mehr als 61 Milliarden Dollar erwartet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Cisco 4,00 bis 4,06 Dollar. Auch hier liegt die durchschnittliche Markterwartung bereits bei der Spannenmitte.

    Die Cisco-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel um etwas mehr als zwei Prozent ab. Seit Jahresbeginn hat der Titel allerdings um 19 Prozent zugelegt und damit besser als der Dow Jones abgeschnitten. Im abgelaufenen vierten Quartal stieg der Umsatz um acht Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast ein Drittel auf 2,8 Milliarden Dollar zu. Damit erfüllte Cisco sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen.

    Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 zog der Umsatz um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente der Konzern 10,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als im Jahr davor./he/zb

    ISIN:US17275R1023WKN:878841

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 58,77 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +4,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 238,08 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +18,50 %/+23,58 % bedeutet.




