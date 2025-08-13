Cisco steigert Umsatz und Gewinn - Anleger vermissen KI-Fantasie

Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 zog der Umsatz um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente der Konzern 10,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als im Jahr davor./he/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 58,77 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 22:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um +4,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 238,08 Mrd..

Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +18,50 %/+23,58 % bedeutet.