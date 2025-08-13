    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Kochboxenkonzerns habe überwiegend währungsbedingte Gründe, aber auch das Ready-to-Eat-Geschäft laufe schwach, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion nach den vorab veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und letztlich kaum bedeutende Umsatzverbesserungen würfen weitere Fragen im Hinblick auf ein gesundes Geschäftsmodell auf. Diebel zufolge dürften die Marktschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) um 10 Prozent sinken./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,17 % und einem Kurs von 8,486EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9
    Kursziel alt: 9
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


