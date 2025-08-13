37 0 Kommentare Meyer Burger's Annual Report Deadline Extended to Aug 2025 by SIX

Meyer Burger's extended deadline for its 2024 report highlights strategic shifts, affecting share trading and requiring a detailed explanation by August 13, 2025.

SIX Exchange Regulation AG has granted Meyer Burger Technology AG an extension to publish its 2024 annual report until the end of August 2025.

The previous deadline for the report was set for the end of July 2025.

Meyer Burger is engaged in ongoing negotiations regarding restructuring and partial sales, which could significantly impact the 2024 annual report.

Trading in Meyer Burger shares remains suspended until the annual report is published.

Meyer Burger must publish a media release by August 13, 2025, detailing the reasons for the report's postponement.

The decision includes conditions such as the temporary suspension of trading in Meyer Burger securities until the report is submitted to SIX Exchange Regulation AG.





Lesen Sie auch Nerven liegen blank Goldpreis vor Neubewertung. Gold könnte nun gewaltige Rallye starten Passives Einkommen Scandinavian Tobacco bietet 9,8 Prozent Dividende und eine attraktive Bewertung Vom Rekord ins Minus Gold: Trumps Zoll-Aus löst größten Absturz seit Monaten aus Kleiner Einbruch, große Wetten Warum Analysten Rheinmetall jetzt erst recht lieben





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

