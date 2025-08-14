    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Münchner Merkur' zu Merz/Trump

    • Entscheidung über Ukraine im Donbass, nicht in Alaska.
    • Putins Offensive zielt auf militärischen Sieg ab.
    • Trump wird als Werkzeug für Putins Agenda genutzt.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Trump:

    "Die eigentliche Entscheidung über die Zukunft der Ukraine spielt sich nicht in Alaska, sondern in den Schützengräben des Donbass ab: Wladimir Putin zeigt mit seiner neuen Offensive und dem seit Wochen anhaltenden Dauer-Bombardement auf ukrainische Zivilisten, dass er unverändert auf militärischen Sieg setzt. Donald Trump dient dem Kreml-Herrscher da nur als zusätzliche Munition."/DP/jha



