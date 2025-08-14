    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Trump-Putin-Gipfel in Alaska

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin könnte Trump beeinflussen, Waffenstillstand unklar.
    • Vorbedingungen für Waffenstillstand: Gebietsübergabe nötig.
    • Gipfel in Alaska: Spannungen zwischen Trump und Putin.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Trump-Putin-Gipfel in Alaska:

    "Es ist durchaus möglich, dass Putin Trump wieder umdreht oder ihm zumindest klar macht, dass er nicht gewillt ist, einem Waffenstillstand ohne seine Vorbedingungen - sprich Überlassung der besetzten Gebiete oder großer Teile davon - zuzustimmen."/DP/jha



