'Nürnberger Zeitung' zu Trump-Putin-Gipfel in Alaska
- Putin könnte Trump beeinflussen, Waffenstillstand unklar.
- Vorbedingungen für Waffenstillstand: Gebietsübergabe nötig.
- Gipfel in Alaska: Spannungen zwischen Trump und Putin.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Trump-Putin-Gipfel in Alaska:
"Es ist durchaus möglich, dass Putin Trump wieder umdreht oder ihm zumindest klar macht, dass er nicht gewillt ist, einem Waffenstillstand ohne seine Vorbedingungen - sprich Überlassung der besetzten Gebiete oder großer Teile davon - zuzustimmen."/DP/jha
