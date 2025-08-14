    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spahn

    • Fehlende Geschlossenheit im Unionslager sichtbar.
    • Spahn kritisiert Kanzler für mangelnde Gespräche.
    • Merz' Entscheidung von Spahn als "vertretbar" bezeichnet.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Spahn:

    "An der nun abermals von allen Seiten beschworenen Geschlossenheit - und dem dafür nötigen Management - fehlt es freilich auch schon im Unionslager. Das zeigten sowohl der Fall Brosius-Gersdorf als auch die Debatte über die Entscheidung des Kanzlers zu den Waffenlieferungen an Israel, die in seine Richtlinienkompetenz fiel. Wollte die Union nur von Scholz Führung? Spahn meint, es sei, wenn es unterschiedliche Einschätzungen gebe, Aufgabe des Kanzlers, Gespräche zu führen und zusammenzuführen. Bei Rumoren in der Fraktion könnte sich da freilich auch deren Vorsitzender zuständig fühlen. Davon ist nichts nach außen gedrungen, wohl aber, dass Spahn nach dröhnendem Schweigen die Entscheidung Merz' allenfalls für "vertretbar" hielt. Eine große Hilfe ist der Fraktionsvorsitzende dem Kanzler bisher nicht."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
