Schlatter Industries: Leichtes Plus H1 2025, Gewinnziel fürs Jahr.

Schlatter Industries AG navigiert durch ein herausforderndes erstes Halbjahr 2025. Trotz eines leichten operativen Gewinns von CHF 0.3 Mio. verzeichnete das Unternehmen ein negatives Konzernergebnis. Geopolitische Spannungen und der starke Schweizer Franken belasten die Bilanz. Dennoch bleibt Schlatter optimistisch und strebt für das Gesamtjahr einen Gewinn an.

Schlatter Industries AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein leicht positives operatives Ergebnis (EBIT von CHF 0.3 Mio.) und ein negatives Konzernergebnis (CHF -0.8 Mio.).

Der Bestellungseingang sank im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 54.1 Mio., während der Nettoerlös um 15.8% auf CHF 52.0 Mio. fiel.

Der Auftragsbestand per 30. Juni 2025 betrug CHF 63.5 Mio., was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Ende 2024 darstellt.

Geopolitische Verwerfungen, Einfuhrzölle in den USA und der starke Schweizer Franken belasteten das operative Ergebnis und führten zu einem hohen Finanzaufwand.

Im Segment Schweissen gab es einen Rückgang des Nettoerlöses, während im Segment Weben eine moderate Nachfrage aus China zu verzeichnen war.

Für das Gesamtjahr 2025 strebt Schlatter einen Gewinn an, trotz eines voraussichtlich niedrigeren Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr.





